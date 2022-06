Ministero: allarme ondate di calore a partire da oggi

Solo al nord si 'respira' leggermente meglio. La Liguria è la meno calda, e nell'arco dei tre giorni rimane sempre gialla. La maggior parte di Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia dall'aracione di oggi passano nei prossomi due giorni a 'gialle', merito anche di temporali che dalle Alpi raggiungeranno le zone pianeggianti del Nordovest. Il resto dell'Italia invece, colpa dell'anticiclone rovente, è stretto nella morsa di un caldo torrido. Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Puglia, Campania e parte della Sicilia (Catania e Messina) da arancioni passeranno a rosse nella giornata del 29 giugno. La Sardegna, il Lazio, la Toscana e la Calabria da arancioni diventeranno rosse da domani e lo rimarranno anche dopodomani. Massima allerta per Perugia e Palermo che sono e resteranno rosse per tutti e i tre giorni.Il sistema operativo, attivato ogni estate, consente di individuare, giornalmente le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.Intanto in Emilia Romagna scatta l'allerta gialla per temporale dalla mezzanotte del 28 giugno fino alla mezzanotte del 29 giugno. Nella giornata di domani sono infatti previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, su tutta la regione. I fenomeni assumeranno probabilmente un carattere più diffuso sul settore centro-occidentale nella seconda parte della giornata. Nelle zone montane e collinari centrali e occidentali non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.