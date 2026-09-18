Il dermatologo non si sceglie a pelle!

C'è una certa ironia nel titolo, ma la scelta non è affatto casuale: la pelle è chiaramente l'organo di cui si occupa il dermatologo, eppure scegliere lo specialista giusto per la propria salute cutanea richiede ben più di un'impressione superficiale.

La dermatologia è una specialità medica complessa, che spazia dalla diagnosi precoce del melanoma alla gestione delle dermatiti croniche, dalla caduta dei capelli alle infezioni cutanee ricorrenti. Affidarsi a un professionista qualificato e ben attrezzato fa una differenza concreta sui risultati del trattamento.

Dermatologo a Bologna: quello che ti aiuta davvero

Scegliere uno specialista per la salute della pelle non è una decisione da prendere a cuor leggero. Chi vive in zona bolognese e vuole affidarsi a un dermatologo a Bologna, che ti aiuta a fare chiarezza su un neo sospetto, una dermatite che non passa o un problema cronico come la psoriasi, troverà sul territorio strutture mediche specializzate con professionisti esperti e strumentazione diagnostica moderna, dai dermatoscopi digitali ai sistemi di mappatura computerizzata dei nei.

Cosa guarda un dermatologo?

Durante la visita, il dermatologo non si limita a esaminare la zona problematica segnalata dal paziente.

La valutazione è sistematica e comprende:

● L'intera superficie cutanea: il medico esamina la pelle in modo completo, alla ricerca di lesioni, alterazioni pigmentarie o anomalie strutturali che il paziente potrebbe non aver notato

● Il cuoio capelluto e i capelli: per rilevare alopecia, dermatite seborroica, psoriasi del cuoio capelluto o infezioni fungine

● Le unghie: che possono rivelare patologie sistemiche oltre che dermatologiche, come micosi, psoriasi ungueale o lichen planus

● Le mucose visibili: inclusa la cavità orale, dove possono manifestarsi condizioni come afte ricorrenti, leucoplachia o lichen orale

● I nei e le lesioni pigmentate: attraverso la dermoscopia, tecnica non invasiva che consente un'analisi approfondita delle caratteristiche strutturali di ciascuna lesione

Come controlla i nei il dermatologo?

La valutazione dei nei è uno dei momenti più importanti della visita dermatologica, fondamentale per la diagnosi precoce del melanoma. Il dermatologo utilizza diversi strumenti e approcci:

● Ispezione visiva diretta: valutazione a occhio nudo delle caratteristiche generali dei nei: numero, distribuzione, dimensioni apparenti e aspetto complessivo

● Dermoscopia: il dermatoscopio è uno strumento che, attraverso una lente di ingrandimento e una fonte luminosa polarizzata, consente di visualizzare le strutture interne della lesione non visibili a occhio nudo. Permette di analizzare caratteristiche come la rete pigmentaria, la presenza di vasi atipici, le aree di regressione e altri indicatori di malignità

● Dermoscopia digitale e mappatura computerizzata: nei pazienti con molti

nei o con fattori di rischio elevati, il dermatologo può eseguire una mappatura digitale completa del corpo, fotografando e archiviando ogni lesione per confrontarla nel tempo e rilevare eventuali cambiamenti

● Criterio ABCDE: il dermatologo valuta ogni neo secondo i criteri di Asimmetria, Bordi, Colore, Dimensioni ed Evoluzione nel tempo, i principali indicatori di una lesione potenzialmente sospetta

● Biopsia escissionale: in caso di lesione sospetta, il dermatologo rimuove chirurgicamente il neo e lo invia all'esame istologico per una diagnosi definitiva

Cosa prevede la prima visita dermatologica?

La prima visita dermatologica si articola in fasi ben definite:

● Anamnesi accurata: il dermatologo raccoglie informazioni sui sintomi, la loro comparsa e evoluzione nel tempo, i fattori scatenanti o aggravanti, le terapie già effettuate, le allergie note, la storia familiare di patologie cutanee e l'esposizione solare nel corso della vita

● Esame obiettivo completo: valutazione sistematica di tutta la cute, non solo della zona problematica segnalata dal paziente

● Dermoscopia: esame non invasivo per l'analisi approfondita di nei, macchie e lesioni pigmentate

● Eventuale biopsia cutanea: in caso di lesioni sospette, il prelievo di un piccolo campione di tessuto per l'esame istologico consente una diagnosi definitiva

● Piano terapeutico personalizzato: al termine della visita il medico indica la terapia più adatta,

con indicazioni precise su follow-up, prevenzione e protezione solare

Sottoporsi a una visita dermatologica periodica - almeno una volta all'anno per chi ha molti nei o fattori di rischio - è una delle misure preventive più efficaci per la diagnosi precoce del melanoma e delle altre patologie cutanee.