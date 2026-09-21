Outdoor e arredo esterno: il settore che ha retto meglio la frenata dell'edilizia

Dopo la fine della stagione dei grandi incentivi edilizi, il comparto casa italiano ha registrato una contrazione diffusa. Ristrutturazioni, serramenti, impiantistica: quasi tutte le filiere collegate hanno dovuto ridimensionare le previsioni.

Un segmento ha però mostrato una tenuta superiore alla media, ed è quello dell'arredo e delle strutture per esterni. Vale la pena capire perché, perché le ragioni dicono qualcosa su come stanno cambiando le priorità di spesa delle famiglie.





Un cambiamento nato prima degli incentivi





L'origine del fenomeno precede la stagione dei bonus. Il periodo delle restrizioni sanitarie ha modificato in modo duraturo il rapporto delle famiglie italiane con lo spazio esterno di casa.

Terrazzi, balconi e giardini sono passati da spazio accessorio a superficie effettivamente vissuta. Chi non ne disponeva ha spesso messo la disponibilità di uno spazio esterno tra i criteri prioritari nella ricerca di una nuova abitazione, con effetti misurabili sui valori immobiliari.

Quel cambiamento di percezione non è rientrato quando le restrizioni sono finite. È rimasto, e ha continuato a orientare le decisioni di spesa.





Perché l'outdoor ha retto meglio del resto





Tre elementi spiegano la maggiore resilienza del comparto rispetto ad altre filiere della casa.

Il primo è l'entità dell'investimento.

Attrezzare uno spazio esterno richiede cifre generalmente inferiori a quelle di una ristrutturazione interna, e questo lo rende accessibile anche in fasi di incertezza economica.

Il secondo è la modularità. Un intervento sull'esterno può essere frazionato nel tempo: prima la copertura, l'anno successivo la pavimentazione, poi gli arredi. Una ristrutturazione interna raramente consente questa gradualità.

Il terzo è il rapporto tra spesa e beneficio percepito. Guadagnare uno spazio utilizzabile di venti metri quadri all'esterno costa una frazione di quanto costerebbe ampliare la casa della stessa superficie.





Il mercato si è spostato verso l'alto





Un dato interessante riguarda la composizione della domanda. La contrazione ha colpito soprattutto la fascia bassa del mercato, quella degli arredi da esterno economici e di breve durata.

La fascia media e alta ha invece tenuto, e in alcuni segmenti è cresciuta. Il cliente che investe in una struttura fissa o in arredi di qualità ragiona su un orizzonte lungo e risulta meno sensibile alle oscillazioni congiunturali di breve periodo.

Questo ha favorito i rivenditori specializzati rispetto alla grande distribuzione. Un operatore come Naturalegno, attivo nel Padovano da circa vent'anni con una selezione di marchi di fascia alta, lavora su una clientela che chiede consulenza progettuale, installazione e assistenza successiva, tre elementi che il canale generalista non copre.





Il ruolo delle strutture fisse





All'interno del comparto, il segmento che è cresciuto di più è quello delle strutture: pergole, coperture bioclimatiche, chiusure vetrate.

La ragione è funzionale.

Una struttura fissa trasforma uno spazio stagionale in uno spazio utilizzabile per gran parte dell'anno, con un effetto sulla vivibilità dell'abitazione che gli arredi da soli non producono.

C'è poi una componente fiscale. Alcune tipologie di intervento rientrano tra quelle agevolabili in edilizia, con detrazioni che nel 2026 si attestano al cinquanta per cento per l'abitazione principale e al trentasei per le altre unità. La distinzione tra intervento agevolabile e non agevolabile dipende dalle caratteristiche tecniche della struttura e dalla sua qualificazione urbanistica, aspetto che richiede verifica caso per caso.





Le criticità del comparto





Il quadro non è privo di ombre. Gli operatori del settore segnalano tre difficoltà ricorrenti.

La prima riguarda i costi delle materie prime, in particolare alluminio e tessuti tecnici, che hanno registrato oscillazioni significative rendendo difficile la formulazione di preventivi a validità lunga.

La seconda riguarda l'installazione. Le strutture di copertura richiedono montaggio qualificato e verifiche strutturali, e la disponibilità di squadre competenti è limitata, con tempi di attesa che nei mesi di punta possono superare i due mesi.

La terza riguarda la concorrenza di operatori non strutturati, che propongono prezzi aggressivi senza garanzie di assistenza.

Il fenomeno genera contenziosi e danneggia la percezione complessiva del settore.





Cosa dice questo settore del mercato casa





La vicenda dell'outdoor suggerisce una lettura più generale. Nella fase attuale le famiglie non hanno smesso di investire sulla casa: hanno spostato la spesa verso interventi con orizzonte più breve, importo più contenuto e beneficio immediatamente percepibile.

È un comportamento razionale in un contesto di incertezza sui redditi e sui tassi. E indica che il mercato della casa si sta riorganizzando su interventi incrementali piuttosto che su ristrutturazioni complete.

Per le imprese del settore significa una cosa precisa: il cliente che oggi acquista una copertura è probabilmente lo stesso che tra due anni valuterà la pavimentazione e tra quattro l'impianto di illuminazione. La relazione conta più della singola vendita.