Modena, noleggio a lungo termine per privati: pro e contro

Dal 1° ottobre a Modena è tornata la manovra antismog, con limitazioni che distinguono classe ambientale, alimentazione, area e giorni di applicazione. La pagina comunale aggiornata per il 2026-2027 indica anche misure locali aggiuntive fino alla fine del 2026. Per chi deve sostituire un veicolo, verificare il tragitto e l’omologazione dell’auto entra nella scelta fra acquisto e noleggio. Il canone è una parte del confronto: durata, percorrenza e spese escluse possono cambiarne il risultato.

I numeri di partenza

Secondo l'ANIASA, nel primo semestre 2026 il noleggio a breve e lungo termine ha rappresentato il 33,4% delle immatricolazioni nazionali di autovetture e veicoli commerciali leggeri. L'Annuario statistico dell'ACI offre invece il quadro del parco circolante e della spesa per l’auto di proprietà. Le due fonti misurano fenomeni diversi: né la crescita del canale né la spesa media nazionale dimostrano la convenienza di un singolo contratto.

Un catalogo nazionale, da leggere per condizioni

Le offerte di noleggio lungo termine privati pubblicate da Noleggio Semplice, partner di Arval, appartengono a un catalogo nazionale. Le schede vanno selezionate per disponibilità, modello, durata e chilometri prima di confrontare i canoni IVA inclusa.

Un modello segnalato come non disponibile non costituisce un prezzo d'ingresso sottoscrivibile.

Il 6 ottobre 2026, fra le schede non contrassegnate come indisponibili, la Renault Clio 1.2 TCe 115 Evolution espone 269 euro al mese e 5.000 euro di anticipo; la Toyota Yaris Cross 1.5H E-CVT Active indica 319 euro e lo stesso anticipo. Entrambe le formule sono per privati, IVA inclusa, su 36 mesi e 100.000 chilometri complessivi. Sono due esempi puntuali del catalogo, non medie per segmento: la disponibilità resta da confermare nella proposta.

Per la Clio, anticipo e canoni sommano 14.684 euro, equivalenti a circa 407,89 euro mensili; per la Yaris Cross sono 16.484 euro, circa 457,89 al mese. Il calcolo distribuisce l’anticipo sulla durata, ma non aggiunge carburante, bollo o altri costi esclusi. Serve a leggere il prezzo, non a dimostrare un risparmio sull’acquisto.

I pro

Un vantaggio possibile è programmare una parte della spesa: assicurazione, manutenzione e soccorso possono essere riuniti nel canone secondo la proposta. Restano da leggere franchigie, esclusioni, obblighi di utilizzo e pacchetti opzionali. Gli pneumatici non sono automaticamente compresi: quantità, stagionalità e sovrapprezzo dipendono dal contratto. Lo stesso vale per eventuali veicoli sostitutivi.

Il secondo è il rischio che si sposta. Chi compra un'auto nel 2026 non sa quanto varrà nel 2029, e per le tecnologie in transizione, ibride plug-in ed elettriche in particolare, il mercato dell'usato è ancora imprevedibile.

Nel noleggio quel rischio lo prende il noleggiatore, che lo prezza nel canone insieme ai servizi. Il terzo elemento riguarda l'accesso in città. Le regole di Modena distinguono alimentazioni, classi Euro, giorni ordinari ed emergenze. Le esenzioni per elettriche e ibride previste dalla manovra corrente non sono una garanzia contro ogni limitazione futura; per la vettura scelta conta l'omologazione esatta. La durata del noleggio non coincide automaticamente con quella dei calendari ambientali.

Il quarto riguarda l'usato di casa: alcune offerte prevedono il ritiro dell'auto che si possiede, con il valore considerato nella proposta, il che evita la trattativa privata e la rivendita.

I contro

Il primo è che nel contratto di locazione l'auto resta del noleggiatore e alla scadenza viene restituita secondo gli accordi. Una percorrenza bassa e un lungo periodo di possesso possono cambiare il confronto economico, ma non ne determinano da soli il risultato. Il secondo sono i vincoli. La durata è fissa, in genere tre anni per i privati; uscire prima comporta un preavviso e un importo di recesso indicato nel contratto; i chilometri inclusi vanno rispettati, quelli in più si pagano e gli eventuali rimborsi per quelli non percorsi dipendono dal contratto.

Il conto da fare

Il terzo è l'anticipo: nelle offerte per privati è frequente una somma iniziale di qualche migliaio di euro, che abbassa il canone ma va spalmata sui mesi per capire il costo reale, e il cui eventuale rimborso in caso di interruzione anticipata dipende dalle condizioni contrattuali. Il quarto sono le voci fuori dal canone: il bollo, che per le auto a noleggio è dovuto dall'utilizzatore; il carburante; la franchigia in caso di sinistro; i danni oltre la normale usura, valutati alla restituzione. Il quinto, infine, è la valutazione del merito creditizio: il noleggiatore valuta la solvibilità sulla base dei documenti richiesti. Questa valutazione non trasforma la locazione con servizi in un contratto di credito al consumo.

Per confrontare tre anni di acquisto e noleggio servono stessa vettura e percorrenza. Sul possesso: prezzo meno valore residuo stimato, eventuali interessi e servizi. Sul noleggio: anticipo, canoni, servizi esclusi e conguagli pertinenti. Carburante o energia, bollo, pneumatici e coperture omogenee vanno conteggiati su entrambi i lati senza duplicazioni. Chi guida fra Modena, Sassuolo e la Bassa deve verificare quanti chilometri usa davvero; chi percorre poco può confrontare anche formule con percorrenza inferiore. I pro e i contro dipendono dal risultato di quel prospetto e dalla flessibilità richiesta alla propria auto.