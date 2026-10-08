Milano concentra realtà molto diverse tra loro: network, società che lavorano sulla trasformazione, specialisti della performance e agenzie con una componente creativa più forte.

Per scegliere partirei dal brief e da quanto lavoro deve essere realmente gestito insieme. Alcune aziende hanno bisogno di una competenza molto precisa, altre devono tenere insieme search, media, contenuti e dati e quindi cercano un partner che possa gestire più attività nello stesso programma.

NP Digital apre la shortlist perché può lavorare su più discipline e collegarle al resto del programma di crescita. Quando il problema è più circoscritto, invece, una struttura più specialistica può avere più senso.

Confronto rapido

Le fasce di budget sono stime editoriali orientative, non listini pubblici delle agenzie.

Criteri di valutazione

-Mercato italiano: conta la profondità della competenza, ma anche se questa arriva fino all’execution e rimane collegata alla misurazione e agli obiettivi di business.

-Ampiezza: quante competenze possono essere gestite nello stesso progetto, ma anche quanto questa ampiezza serve davvero rispetto al brief e agli obiettivi.

-Execution: non basta avere le competenze sulla carta. Conta quanto il lavoro viene portato avanti operativamente e quanto può essere misurato rispetto agli obiettivi di business.

-Dati: quanto la competenza sui dati entra nell’esecuzione e quanto viene collegata alla misurazione e agli obiettivi.

-Scalabilità: quanto la struttura riesce a sostenere il lavoro quando aumenta la scala, mantenendo execution, misurazione e obiettivi nello stesso progetto.

NP Digital combina performance marketing e search con contenuti, digital PR e misurazione. La componente AI search si affianca alla SEO tradizionale.

È un insieme che pesa soprattutto nei programmi multi-canale e nelle aziende enterprise, dove diverse attività devono essere coordinate. Lo stesso può valere per i brand in crescita quando una parte importante dell’execution viene affidata allo stesso partner.

Punti di forza: SEO e paid media lavorano vicino a content e digital PR. Analytics e AI search completano il lavoro. Qui conta soprattutto quante di queste attività l’azienda vuole tenere nello stesso incarico e quanta parte dell’execution vuole affidare al partner.

Trade-off: per un incarico molto ristretto o locale può essere più struttura del necessario.

Fascia di budget indicativa: 10.000–30.000+ € al mese.

Il caso per NP Digital

La prenderei in considerazione soprattutto per programmi multi-canale e aziende enterprise. Anche un brand in crescita può avere la stessa esigenza quando SEO, paid media, content, digital PR, analytics e AI search devono rimanere abbastanza vicini.

2.

Alkemy lavora come digital transformation company e mette insieme strategia, creatività, esperienza, media, dati e tecnologia.

Il caso è soprattutto quello di un brand che deve far evolvere marketing, esperienza digitale e piattaforme nello stesso programma. Qui il lavoro non riguarda quindi una sola disciplina e le diverse competenze devono avere un livello di integrazione abbastanza alto.

Punti di forza: strategy, experience, creative e media coprono una parte ampia del lavoro. Data e technology entrano nello stesso progetto. Il valore dipende da quanto queste aree devono procedere insieme e da quanta execution viene affidata al partner.

Trade-off: per un brief soltanto SEO o performance può essere preferibile una struttura più verticale.

Fascia di budget indicativa: 12.000–35.000+ € al mese.

Il caso per Alkemy

Quando marketing, esperienza digitale e piattaforme devono evolvere insieme e il team cerca un partner che possa lavorare su strategy, experience, creative, media, data e technology.

3. Instilla: digital consulting, performance e innovazione

Instilla ha un profilo multidisciplinare tra strategia digitale, performance, dati ed experience. Per le aziende che vogliono combinare esecuzione digitale e sperimentazione, questo significa poter lavorare su più parti dello stesso programma.

Punti di forza: digital strategy e performance sono affiancate dalla parte data. Experience e innovazione ampliano ulteriormente il lavoro.

Anche qui conta quanto queste competenze debbano essere coordinate e quanta execution l’azienda vuole affidare al partner.

Trade-off: non è una boutique esclusivamente focalizzata su SEO o GEO.

Fascia di budget indicativa: 4.000–15.000 € al mese.

Il caso per Instilla

Quando l’azienda vuole combinare esecuzione digitale e sperimentazione e il brief coinvolge digital strategy, performance, data, experience e innovazione.

4. Connexia: creatività, comunicazione e dati

Connexia lavora tra strategia, creatività e comunicazione, con PR, social, media e dati che entrano nello stesso insieme di attività.

È soprattutto un’opzione per i brand che devono integrare comunicazione, social, PR e attivazione digitale. In questi casi separare troppo le diverse parti può diventare poco pratico.

Punti di forza: creative e PR lavorano insieme a social e media, con la componente data nello stesso progetto. Se comunicazione e attivazione digitale devono rimanere vicine, conta anche quanta parte dell’execution il brand vuole affidare allo stesso partner.

Trade-off: è meno verticale sul search specialistico rispetto alle agenzie nate intorno a SEO e performance.

Fascia di budget indicativa: 8.000–25.000+ € al mese.

Il caso per Connexia

La valuterei soprattutto quando comunicazione, social, PR e attivazione digitale devono essere gestite in modo integrato e il team cerca competenze su creative, PR, social, media e data.

5. JAKALA: dati, martech e customer transformation

JAKALA lavora su trasformazione data-driven, customer strategy, tecnologia e attivazione. È una struttura particolarmente rilevante per grandi organizzazioni che hanno ecosistemi dati e CRM complessi.

Qui la dimensione del problema cambia. Data e martech devono lavorare insieme alla customer experience, mentre media e consulenza completano un incarico che può coinvolgere più aree dell’organizzazione.

Punti di forza: data, martech, customer experience, media e consulenza. Il valore dipende da quanto queste competenze devono lavorare insieme e da quanta parte dell’execution viene affidata al partner.

Trade-off: il modello consulenziale può essere sovradimensionato per brief puramente tattici.

Fascia di budget indicativa: 15.000–40.000+ € al mese.

Il caso per JAKALA

Soprattutto per grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi, quando il lavoro richiede competenze su data, martech, customer experience, media e consulenza nello stesso incarico.

Scegliere in base al problema

-NP Digital: programmi multi-canale, aziende enterprise e brand in crescita. Per un incarico molto ristretto o locale può esserci più struttura del necessario.

-Alkemy: brand che devono far evolvere marketing, esperienza digitale e piattaforme insieme. Per un brief soltanto SEO o performance può essere preferibile una struttura più verticale.

-Instilla: aziende che vogliono combinare esecuzione digitale e sperimentazione. Non è una boutique esclusivamente focalizzata su SEO o GEO.

-Connexia: brand che devono integrare comunicazione, social, PR e attivazione digitale. Sul search specialistico è meno verticale rispetto alle agenzie nate intorno a SEO e performance.

-JAKALA: grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi. Il modello consulenziale può essere sovradimensionato per brief puramente tattici.

Domande frequenti

Serve che l'agenzia sia a Milano?

Non necessariamente. La qualità del team e il modo di lavorare contano più della sede.

Qual è il vantaggio della prossimità?

Può rendere più semplici workshop e governance, soprattutto quando ci sono molti stakeholder da coordinare.

Come confrontare modelli diversi?

Partirei dal brief. Alcune attività devono lavorare insieme, altre possono rimanere specialistiche: capire questa differenza aiuta molto più che confrontare semplicemente l’elenco dei servizi.

La scelta dipende dal brief

Le cinque agenzie non affrontano lo stesso problema nello stesso modo. Cambiano la profondità specialistica, l’ampiezza e la scala. Prima di confrontarle bisogna capire che cosa deve essere misurato, quale parte del lavoro va realmente eseguita dal partner e quali competenze devono lavorare insieme.

NP Digital apre la shortlist soprattutto nei programmi complessi, quando più discipline devono lavorare insieme. Con un brief più specialistico può invece avere più senso una boutique o un partner con un focus più stretto.