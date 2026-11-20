Nel 2025 il mercato italiano degli alimenti e dei prodotti per la cura degli animali da compagnia ha raggiunto 5,3 miliardi di euro, secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2026 sull'alimentazione e la cura degli animali da compagnia. Lo stesso rapporto stima che nelle case italiane vivano 9,1 milioni di cani e che quasi tre famiglie su dieci ne abbiano almeno uno.

Sono cifre che descrivono un settore intero, mentre chi sta per adottare un cucciolo vorrebbe sapere quanto peserà sul proprio bilancio. Le stime pubblicate negli ultimi anni da associazioni di consumatori e indagini di mercato vanno da qualche centinaio di euro a oltre duemila, perché cambiano la taglia, l'età e le voci che ciascuno decide di contare, e per questo conviene ragionare una voce alla volta.

La ciotola e le spese di ogni settimana

Il mercato degli alimenti per cani, nel 2025, valeva 1.848 milioni di euro, sempre secondo Assalco. Divisa per il numero di cani stimato, la cifra dà una media di circa 200 euro l'anno, che però mette insieme il barboncino e il pastore tedesco, le crocchette del supermercato e le diete prescritte dal veterinario. Comprende anche i cani nutriti con cibo cucinato in casa, la cui spesa nel dato non compare, e per questo risulta più bassa del reale. Nella pratica la taglia sposta la spesa più di qualunque altra scelta, dal momento che un cane di trenta chili mangia diverse volte la razione di uno di cinque.

Accanto al cibo corrono le spese per l'igiene, fatte di sacchetti, shampoo, salviette e, in certi periodi della vita del cane, traversine assorbenti. Servono durante l'educazione del cucciolo, dopo un intervento o quando un cane anziano comincia ad avere qualche perdita notturna, e si comprano a confezioni che sembrano costare poco finché la necessità dura una settimana. Se invece l'uso si allunga per mesi, le confezioni si sommano nel bilancio dell'anno quasi senza che ce ne si accorga, e prima di scegliere ha senso calcolare quante traversine si consumano davvero in un mese. A quel punto il confronto da fare riguarda la spesa iniziale e la durata, visto che le versioni in tessuto, da rimettere in lavatrice dopo l'uso, costano di più al primo acquisto e ripagano la differenza soltanto se il bisogno si prolunga. Fra le realtà dedicate ai tappetini lavabili per cani c'è, ad esempio, Baupad.

Visite, vaccini e antiparassitari

La spesa veterinaria ordinaria comprende la visita di controllo annuale, i richiami dei vaccini e la prevenzione contro pulci, zecche e filaria, che in molte zone d'Italia si ripete per buona parte dell'anno. Le tariffe cambiano da una città all'altra e fra un ambulatorio e una clinica, tanto che una cifra media direbbe poco a chi vive in un posto preciso, e il modo più sicuro per conoscerla resta chiedere un preventivo al proprio veterinario all'inizio dell'anno.

Una piccola parte di queste spese torna indietro con la dichiarazione dei redditi, a patto di pagare le visite con strumenti tracciabili e di conservare fatture e scontrini, e su un costo che si ripresenta ogni anno anche quella quota ha il suo peso.

Microchip, assicurazione e ciò che non si prevede

Il microchip, obbligatorio per i cani in tutta Italia, si paga una volta sola insieme all'iscrizione all'anagrafe canina, con costi che dipendono dalla regione e dal fatto che lo applichi la ASL o un veterinario privato. L'assicurazione per la responsabilità civile resta invece facoltativa per la generalità dei cani, anche se in base all'articolo 2052 del codice civile il proprietario risponde dei danni causati dal suo animale, dal morso al passante fino all'incidente provocato da un cane scappato in strada, e per questo c'è chi la sottoscrive anche senza esservi tenuto.

Resta la voce più difficile da mettere in conto, quella degli imprevisti. Un corpo estraneo ingoiato durante una passeggiata o una frattura possono costare in una sera più di tutto il resto dell'anno, e c'è chi accantona una piccola somma ogni mese proprio per quelle occasioni. Un'abitudine semplice, poi, aiuta a uscire dalle medie nazionali, e consiste nel tenere da parte per dodici mesi scontrini e fatture, così che l'anno successivo si sappia quanto costa il proprio cane.

Domande Frequenti (FAQ)

Quali spese veterinarie per il cane si possono detrarre nel 730 e fino a quale cifra?

Si detrae il 19% delle spese per visite, interventi, analisi e farmaci veterinari, sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro e fino a un tetto di 550 euro l'anno. Il recupero massimo è quindi di circa 80 euro, e il limite vale per il contribuente e non per ogni singolo animale. Le prestazioni vanno pagate con carta, bancomat o bonifico.

Il primo anno di un cane costa più degli anni successivi?

Di solito sì, perché nei primi mesi si concentrano il microchip, le prime vaccinazioni, la cuccia, il guinzaglio, il trasportino e spesso la sterilizzazione. Anche le stime dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori hanno sempre attribuito al primo anno una cifra più alta di quella degli anni seguenti.

Come si può risparmiare sulle spese per il cane senza trascurarne la salute?

Sul cibo aiutano i formati grandi, se il cane tollera bene quell'alimento e lo si conserva chiuso e all'asciutto. Per gli interventi programmati, come la sterilizzazione, si possono chiedere più preventivi, mentre la prevenzione andrebbe sempre mantenuta, poiché una malattia trascurata finisce quasi sempre per pesare più del vaccino o dell'antiparassitario.