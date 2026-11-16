Macchine agricole e fermo invernale: come pulirle prima del rimessaggio

Con le semine autunnali quasi chiuse, in molte aziende agricole trattori, seminatrici e irroratrici tornano in cortile e restano ferme fino a primavera. Nel frattempo il fango rimasto su parafanghi e telai tiene l'umidità a contatto con la lamiera, la terra mescolata alla paglia si compatta intorno ai cuscinetti e, sulle irroratrici, i depositi della miscela restano su barre, ugelli e ventilatori.

La pulizia di fine stagione conviene farla nei giorni che seguono l'ultimo lavoro, quando la terra si stacca ancora con poca acqua. Prima si lava, poi si asciuga e si proteggono le parti esposte, e solo alla fine la macchina entra sotto il tetto, dal momento che ogni passaggio saltato si ripresenta in primavera come ruggine sui dischi o come un ugello otturato.

Trattori e seminatrici, il lavaggio comincia in cortile

Sul trattore la terra si accumula soprattutto nei passaruota, sotto la cabina e intorno al sollevatore, mentre sulla seminatrice resta incastrata fra i dischi assolcatori e nelle ruote che chiudono il solco. Va tolta tutta, compresi i residui vegetali, che assorbono acqua e la tengono contro il metallo per l'intero inverno. Le croste più dure si staccano meglio se si bagnano qualche minuto prima del getto.

Poiché il lavaggio si ripete per ogni macchina, conviene farlo sempre nello stesso punto del cortile, vicino al capannone dove i mezzi passeranno l'inverno, con un attacco dell'acqua e lo spazio per girare intorno al trattore con l'idropulitrice.

Quando le macchine da lavare sono parecchie, il guaio diventa il tubo, che lasciato steso sul cemento finisce sotto le ruote, si attorciglia, si piega fino a strozzare il flusso e intralcia chi lavora con la lancia in mano. Una postazione fissa funziona meglio se il tubo si srotola solo per la lunghezza che serve e, a lavoro finito, torna in ordine invece di restare a terra fino al giorno dopo. A questo servono gli avvolgitubo, che si scelgono in base alla pressione dell'impianto e nelle versioni automatiche riavvolgono il tubo senza sforzo. Per farsi un'idea dei modelli si possono guardare gli avvolgitori per tubi su Zeca.it, il sito di un produttore italiano di avvolgitubo e avvolgicavo industriali.

Perché l'irroratrice va lavata a parte

Con l'irroratrice servono più cautele, visto che all'esterno si depositano gocce di miscela con i residui dei fitofarmaci. Il Piano d'azione nazionale sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 2014, dedica una parte alla pulizia della macchina dopo il trattamento, e le buone pratiche diffuse dalla Regione Piemonte consigliano di lavarla anche prima di un lungo fermo.

Se la macchina ha un dispositivo per il lavaggio, il posto più adatto resta il campo, cioè l'ultimo appezzamento trattato o un'area vicina, ogni volta diversa e lontana da pozzi e canali. In azienda l'irroratrice va lavata soltanto su una piazzola attrezzata per raccogliere i liquidi, lontano da tombini e fossi, e quanto si raccoglie va poi conferito o trattato con sistemi autorizzati. La postazione del cortile, se non raccoglie le acque, resta quindi riservata al fango dei trattori e delle seminatrici.

Asciugare prima di coprire

Dopo il lavaggio la macchina ha bisogno di qualche ora all'aperto, meglio in una giornata ventilata, perché l'acqua rimasta nei telai cavi, se il mezzo entra subito nel capannone, fa ruggine al buio per tutto l'inverno. Una volta asciutta, si copre con un velo di olio protettivo il metallo che il terreno ha lasciato nudo, come vomeri e dischi, mentre i punti di ingrassaggio si ripassano dopo il lavaggio, dato che l'acqua in pressione porta via parte del grasso vecchio.

Che cosa fare prima di chiudere il capannone

Il ricovero migliore è un locale asciutto e arieggiato, poiché in un ambiente chiuso e umido le lamiere fredde si coprono di condensa nelle notti d'inverno. Il trattore resta meglio con il serbatoio del gasolio pieno, così che nella parte vuota si formi meno condensa.

Il fermo è anche il momento adatto per il controllo funzionale dell'irroratrice, quando è in scadenza, visto che è periodico e per legge si fa presso un centro prova autorizzato dalla Regione o dalla Provincia autonoma ed è valido in tutta Italia, come ricorda la pagina del ministero dell'Agricoltura sul controllo funzionale delle macchine irroratrici. Il ministero lo presenta anche come un modo per usare meno prodotto, e fissarlo d'inverno, con l'irroratrice già pulita e ferma, evita di doverla portare al centro a marzo, quando torna a servire in campo.

Domande Frequenti (FAQ)

Dove si scarica l'acqua usata per lavare l'interno di un'irroratrice?

Le buone pratiche indicano di risciacquare serbatoio e circuito già in campo, riempiendo più volte il serbatoio con acqua pulita e distribuendo ogni volta la miscela diluita sull'ultimo appezzamento trattato. L'acqua raccolta in azienda, invece, va conferita come rifiuto o trattata con impianti autorizzati, secondo regole che variano da una Regione all'altra.

Come si conserva la batteria del trattore durante il fermo invernale?

Se il trattore resta fermo per mesi conviene staccare il morsetto negativo, perché alcuni circuiti assorbono corrente anche a motore spento. La batteria va tenuta carica con un mantenitore o con una ricarica ogni poche settimane, dal momento che una batteria lasciata scarica si rovina e con il gelo rischia di congelare.

È vero che l'idropulitrice ad alta pressione rovina le macchine agricole?

Usata con criterio no, tanto che le schede regionali di buone pratiche la indicano fra gli strumenti adatti a pulire l'esterno delle irroratrici. Il getto va però tenuto a distanza da cuscinetti, guarnizioni e connettori elettrici, perché l'acqua spinta con forza entra dove non dovrebbe e ci ristagna per tutto l'inverno.