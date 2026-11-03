Bonifica amianto Pesenti Coperture: sicurezza, normativa e serietà per il tuo tetto

Per questo la bonifica amianto non è un normale lavoro di copertura. È un intervento tecnico, delicato e rigorosamente regolamentato, che richiede competenze specifiche, attrezzature adeguate e una gestione documentale impeccabile.
Pesenti Coperture (www.pesenticoperture.it), impresa di coperture civili e industriali attiva da oltre 40 anni a Bergamo e provincia, si occupa di bonifica, rimozione, smaltimento, incapsulamento e sovracopertura di Eternit, con documentazione a norma di legge.
Cos’è la bonifica amiantoLa bonifica amianto è l’insieme degli interventi necessari a rimuovere o rendere inoffensivi i materiali contenenti amianto. In Italia è disciplinata dal D.M. 06/09/1994, una normativa che stabilisce procedure rigorose per la gestione di questi materiali.
L’obiettivo è duplice:
• Eliminare il rischio di dispersione delle fibre
• Ripristinare la sicurezza dell’edificio e degli ambienti circostanti
Non tutte le coperture in Eternit richiedono necessariamente la rimozione immediata. La soluzione più adatta dipende dallo stato di conservazione del materiale, dalla sua accessibilità e dalle condizioni dell’edificio.
Perché l’Eternit è un problemaIl cemento-amianto è stato ampiamente utilizzato in passato per la sua leggerezza, resistenza e basso costo.
I principali fattori di rischio sono:
• Lastre rotte, incrinate o fragilizzate
• Esposizione prolungata a pioggia, gelo e calore
• Interventi di taglio, foratura o rimozione non professionali
• Depositi di polvere e detriti sulla copertura
• Manutenzioni improvvisate o eseguite senza protezioni adeguate
Per questo non bisogna mai rimuovere o manipolare lastre di Eternit senza un’impresa specializzata. Il rischio non riguarda solo chi lavora sul tetto, ma anche chi vive o lavora negli ambienti circostanti.
Le soluzioni di Pesenti CoperturePesenti Coperture non propone un’unica soluzione standard. Analizza lo stato della copertura e suggerisce l’intervento più adatto, bilanciando sicurezza, durata e sostenibilità economica.
Rimozione e smaltimentoLa rimozione è la bonifica definitiva: le lastre contenenti amianto vengono rimosse, trasportate e depositate in un impianto autorizzato.
È la soluzione più indicata quando il materiale è gravemente degradato, frammentato o non più idoneo a garantire la sicurezza della copertura.
IncapsulamentoL’incapsulamento consiste nell’applicare vernici o prodotti protettivi che isolano il materiale e limitano la dispersione delle fibre.
Può essere una soluzione valida quando le lastre sono ancora in buone condizioni e non presentano danni strutturali significativi.
SovracoperturaLa sovracopertura prevede il confinamento del materiale sotto una nuova tettoia.
È una soluzione che può ridurre i tempi e i costi dell’intervento, mantenendo al contempo un buon livello di sicurezza.
Rimozione di amianto compattoQuando le lastre sono integre e compatte, è possibile procedere con uno smontaggio controllato. Questo metodo riduce il rischio di frammentazione e dispersione delle fibre.
Anche in questo caso, però, servono procedure precise, dispositivi di protezione e una gestione documentale corretta.
Perché scegliere Pesenti Coperture
Esperienza quarantennalePesenti Coperture opera da oltre 40 anni nel settore delle coperture civili e industriali a Bergamo e provincia.
Questa esperienza è particolarmente importante nella bonifica amianto, dove ogni fase — dal sopralluogo allo smontaggio, dal trasporto allo smaltimento — deve essere eseguita con precisione.
Documentazione a normaL’azienda dichiara di gestire la documentazione a norma di legge per tutte le operazioni di bonifica e smaltimento.
Per il cliente, questo significa meno burocrazia da gestire e una maggiore tutela in caso di controlli o verifiche successive.
Iscrizione all’albo dei gestori ambientaliPesenti Coperture dichiara di essere iscritta all’albo dei gestori ambientali, un requisito fondamentale per chi si occupa di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi come l’amianto.
Questo aspetto è essenziale:
Certificazioni di qualità e sicurezzaL’azienda possiede SOA, DURC, ISO 9001 e ISO 45001, oltre all’iscrizione all’albo dei gestori ambientali.
Queste certificazioni rappresentano una garanzia concreta di organizzazione, qualità e attenzione alla sicurezza sul lavoro, aspetti cruciali in un cantiere che coinvolge materiali pericolosi e lavorazioni in quota.
Approccio chiavi in manoPesenti Coperture segue l’intervento dalla progettazione alla posa in opera certificata, occupandosi anche della documentazione tecnica e delle pratiche necessarie.
Per il cliente, questo significa un unico interlocutore e una gestione più semplice e trasparente dell’intero processo.
Rapidità e pulizia del cantiereL’azienda dichiara di lavorare con rapidità, senza sacrificare la qualità, e di mantenere pulizia e ordine sul cantiere.
In un intervento di bonifica amianto, questo è particolarmente importante: un cantiere disordinato o mal gestito può aumentare i rischi per la salute e per l’ambiente circostante.
Garanzia scrittaIn caso di necessità di rettifica, Pesenti Coperture dichiara di intervenire in tempi rapidi e a proprio carico, con una garanzia scritta e firmata.
Questo impegno rappresenta una tutela concreta per il cliente, che sa di poter contare su un supporto anche dopo la conclusione dei lavori.
Un partner locale per Bergamo e provinciaPesenti Coperture ha sede in Corso Vittorio Veneto 68/H, a Osio Sotto, e opera principalmente a Bergamo e in provincia.
La presenza sul territorio consente interventi più rapidi e una migliore conoscenza delle esigenze delle realtà locali, sia private sia aziendali.
Per le aziende e i privati della zona, questo significa poter contare su sopralluoghi tecnici gratuiti e su un interlocutore fisicamente vicino.
ConclusioneLa bonifica amianto non è un intervento da rimandare o da affidare a mani inesperte. È una scelta che riguarda la salute delle persone, la sicurezza dell’edificio e la conformità normativa.
Pesenti Coperture si posiziona come partner affidabile per chi deve affrontare questo tipo di intervento a Bergamo e provincia, grazie a esperienza quarantennale, servizi chiavi in mano, certificazioni e attenzione alla documentazione.
Per richiedere un sopralluogo o un preventivo gratuito, l’azienda è raggiungibile tramite l’email info@pesenticoperture.it o al numero +39 375 8434558.