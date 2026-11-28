Ha spento cento candeline oggi, 28 novembre, Lena Fregni e, per la speciale occasione, questa mattina ha ricevuto presso la Casa residenza per anziani Vignolese, in cui vive, la visita dell'assessore Francesca Maletti. Compiere cent'anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.

In rappresentanza del sindaco e dell'intera comunità, la Maletti le ha rivolto un augurio speciale consegnandole la medaglia in argento della Bonissima e una lettera di auguri firmata dal sindaco Massimo Mezzetti. Per festeggiare il traguardo dei cento anni, erano presenti anche il personale della Casa residenza, gli altri ospiti della struttura e i famigliari.

Da sempre amante della pittura, Lena Fregni ha riempito la sua vita di colore dando vita a tanti quadri, fatti a matita e ad olio. Alcuni di questi quadri hanno composto una piccola galleria nella Cra Vignolese dove da alcuni anni Lena ha deciso di vivere e non perde l'occasione, quando qualcuno l'accompagna, di andarli a vedere e attraverso di essi ricordare i momenti, gli ambienti e le emozioni di allora per trovare l'energia che l'ha portata fino ad oggi con quella determinazione, curiosità, positività e voglia di misurarsi non più con pennelli e tele ma con carta, matite e soprattutto tanto amore verso il calore del colore.