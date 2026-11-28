"Dopo circa un anno in cui abbiamo sostenuto che serviva affrontare una nuova programmazione sanitaria a livello provinciale e non per ambiti locali, ci fa piacere che Fratelli d’Italia si sia svegliata a Mirandola e si siano finalmente decisi a chiedere azioni precise alla sindaca di Mirandola a tutela del nostro Ospedale. L’altra sera in Consiglio Comunale è stato votato all’unanimità un ordine del giorno nel quale si impegna la Sindaca Budri di non assumere alcuna decisione non confrontata e condivisa con il consiglio comunale". Lo affermano Ivano Barbieri segretario Pd Mirandola e Anna Greco Capogruppo consiliare Pd Mirandola.

"Dopo non avere praticamente mosso un dito nel corso degli ultimi anni in campo sanitario, dal parere contrario alla decisione del pari livello approvata nel 2020 alla CTSS con Presidente Muzzarelli, al silenzio rispetto alla nostra richiesta di sollecitare il ministro Schillaci sulla deroga richiesta al punto nascita, la destra che governa Mirandola da 8 anni oramai ha finalmente battuto un colpo con un ordine del giorno di Fratelli d’Italia. Un ordine del giorno che abbiamo votato perché di fatto ha riproposto quanto da mesi chiedevamo: e cioè la necessità di un coinvolgimento preliminare su decisioni che riguardano anche il nostro ospedale, che dalla firma della Sindaca Budri al Patto di integrazione con Carpi (mai discusso in consiglio comunale) ha già perso altri pezzi vedi laboratorio di sterilizzazione e ambulatorio di osteoporosi".

"L’altra sera avremmo voluto fosse votata una nostra richiesta di chiedere di slittare le decisioni sulle linee di indirizzo della nuova programmazione messo in calendario dalla CTSS il 15 dicembre 2026 con attuazione dal 19 gennaio 2027, ma il niet della sindaca è stato netto, come dire adesso non esageriamo. Sarebbe stata la garanzia che si intende seriamente affrontare con i tempi e gli approfondimenti dovuti un tema di così rilevante importanza. Ma tenuto conto che c’è stato un passo avanti unanime sul fatto che sia necessario cambiare finalmente registro sul tema sanità, abbiamo dato valore al fatto che in consiglio comunale è stato possibile discutere e assumere posizioni unanimi per dare precisi indirizzi alla Sindaca circa la posizione politica da assumere per il nostro ospedale e la sanità del territorio. Vedremo se alle intenzioni dichiarate seguiranno i fatti: perché solo questi conteranno".