Finisce senza reti, ma non senza emozioni, la sfida del "Sandro Cabassi" tra Carpi e Lecco, valida per la sedicesima giornata del Girone A di Serie C. Una gara a due facce in cui i biancorossi di casa hanno mostrato maggiore intraprendenza, uscendo dal campo con più di qualche rimpianto per non aver concretizzato la mole di gioco prodotta.

Fin dalle prime battute il Carpi, schierato con il 4-3-3 e guidato in regia da Casarini, ha preso in mano il pallino del gioco. La manovra fluida dei padroni di casa ha messo in difficoltà la retroguardia bluceleste, costretta a chiudere ogni spazio per arginare le iniziative del tridente composto da Vitale, Sall e Morosini.

Nella ripresa la pressione emiliana è aumentata ulteriormente. L'episodio chiave del match arriva al 69': il subentrato Montipò trova il guizzo giusto per battere a rete a colpo sicuro, ma trova sulla sua strada un super Vettorel, autore di un intervento decisivo che salva il risultato per gli ospiti.

Il Lecco, apparso troppo timido in fase offensiva per gran parte dell'incontro, si è affacciato dalle parti di Scacchetti soltanto nel finale. Il primo vero tiro nello specchio dei lombardi porta la firma di Capello al 91', una conclusione però centrale e ben controllata dall'estremo difensore carpigiano. Al triplice fischio è 0-0: un punto che muove la classifica di entrambe, ma che lascia sicuramente più soddisfatto il Lecco rispetto a un Carpi generoso ma impreciso sotto porta.

Il tabellino

AC Carpi vs Lecco 0-0 (0-0)

Reti: /

AC Carpi (4-3-3): Scacchetti; Nesi, Zagnoni, Rossini, Cecotti; Figoli (dal 76′ Forapani), Casarini, Zarpellon (dall’85 Astrologo); Vitale (dall’85’ Carcani), Sall (dal 55′ Montipò), Morosini (dal 55′ Puletto). A disposizione: Gasperini, Zanasi, Gatti, Maggio, Desole, Tcheuna, Giva, Vaglica, Bagatti. All. Miramari

Lecco (3-4-2-1): Vettorel; Rizzo, Bordoni, Sidler (dal 34′ Triacca); Urso, Metlika, Mallamo (dall’81’ Nova), Litti (dal 65′ Anastasini); Pellegrino (dall’81’ Capello), Moutassime (dal 65′ Bonaiti); Murillo. A disposizione: Dalmasso, Traballi, Polonioli, Santulli, Bini, Mihali, Tantardini. All. Valente

Arbitro: Sig. Gavini sez. Aprilia/ Assistenti: Fanara – Calce/ 4° Ufficiale Sig. Zini (Udine)/ Operatore FVS Sig. Roncari (Vicenza)

Ammoniti: Triacca (L), Casarini (C), Murillo (L)

Espulsi: /

Recupero: 2′ p.t.; 3’ s.t.