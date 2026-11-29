È programmata per venerdì 4 dicembre alle 20.30, a Cibeno Pile, la Direzione comunale del Pd per l’elezione del nuovo segretario, dopo le dimissioni di Daniela Depietri di due mesi fa.

Rispetto a quanto emerso nelle scorse settimane, il favorito non sarebbe più Giovanni Maestri, ma Maurizio Maio, sul quale i democratici carpigiani starebbero cercando una convergenza.

Entrato in Giunta con il rimpasto di luglio, Maio è attualmente assessore al Governo del territorio, alla Rigenerazione urbana, all’Edilizia privata, allo Sviluppo economico, alle Politiche per il lavoro, all’Innovazione e all’Inclusione.

Il rapporto politico tra Maio e Righi, del resto, ha radici lontane. Già durante le primarie del centrosinistra del 2024, Maio era stato tra i più convinti sostenitori dell’allora candidato sindaco. Un legame consolidato negli anni, che ha trovato un riconoscimento politico proprio con il suo ingresso in Giunta, fortemente voluto da Righi a luglio.

La sua eventuale elezione segnerebbe un cambio di orientamento rispetto all’ipotesi Maestri, una candidatura che nelle scorse settimane era stata letta anche attraverso la lente delle tensioni tra una parte del Pd e l’amministrazione comunale, culminate nel confronto su Aimag e nelle successive dimissioni della segretaria Depietri.

Secondo alcune indiscrezioni, quella di Maio potrebbe essere una segreteria chiamata ad accompagnare il partito fino al prossimo congresso, dopo gli appuntamenti elettorali. Una soluzione che consentirebbe di superare l’attuale fase di incertezza, evitando nell’immediato una conta interna e affidando la guida del Pd a una figura di lunga esperienza politica, capace di dialogare con le diverse sensibilità del partito e di garantire un rapporto diretto con l’amministrazione comunale.

Una prospettiva che, se confermata, suggerirebbe anche una lettura diversa delle tensioni degli ultimi mesi. Le difficoltà potrebbero aver riguardato soprattutto gli equilibri interni al partito, più che una vera contrapposizione tra il Pd carpigiano e il sindaco. Del resto, nonostante le divergenze emerse su alcuni passaggi politici, la maggioranza ha mantenuto la propria compattezza, senza che venisse mai meno il sostegno all’amministrazione.

La possibile convergenza su Maio assumerebbe così un significato politico che va oltre la semplice sostituzione del segretario dimissionario. Il Pd carpigiano, pur attraversato da posizioni differenti, sembrerebbe orientato a trovare una sintesi attorno a una figura che, per storia politica e ruolo amministrativo, ha un rapporto consolidato con Righi. Resta da capire quale equilibrio prenderà forma attorno alla nuova segreteria e quali sensibilità del partito vi troveranno spazio. La scelta del segretario sarà infatti soltanto il primo passaggio di un percorso che dovrà condurre il Pd carpigiano al prossimo congresso.

Sullo sfondo rimane il futuro di Aimag, con le prossime decisioni industriali e societarie destinate a impegnare amministrazione e maggioranza nei mesi a venire. Una partita che richiederà una linea politica condivisa, dopo le tensioni che hanno accompagnato il rinnovo della governance della multiutility e che hanno lasciato conseguenze soprattutto negli equilibri interni del Pd locale.

Se l’ipotesi Maio dovesse concretizzarsi, sarebbe difficile non leggere nella scelta anche il riconoscimento della centralità politica assunta da Righi negli equilibri del centrosinistra carpigiano. Dopo lo scontro su Aimag e le dimissioni della segretaria, il rapporto tra il sindaco e il principale partito della maggioranza potrebbe dunque trovare un nuovo punto di equilibrio.

G.Leo.