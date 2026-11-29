"Nella discussione sul nuovo Pal e per quanto riguarda il Policlinico di Modena e l’ospedale Civile di Baggiovara, si deve confermare la visione di 1 Hub in 2 sedi, valorizzandole entrambe, così come previsto dagli atti regionali. Ogni spostamento lo verificherà il nuovo Pal, ma il cuore del Policlinico a partire dal pronto soccorso e da tutte quelle funzioni che ne garantiscono l’attuale livello di cura ai cittadini e funzionamento di altissimo livello, deve restare in via del Pozzo, al centro della nostra città". Inoltre occorre "chiedere fin da subito un programma di integrazione funzionale tra le due sedi, con coordinamento delle liste di prenotazione, programmazione congiunta delle attività diagnostiche e ambulatoriali, condivisione dei percorsi di cura e rendicontazione dei risultati sulla riduzione delle attese, senza subordinare questi interventi alle future scelte edilizie e logistiche".

E' questo il passaggio-chiave della mozione che il Pd, insieme a Avs e M5S, ha preparato in vista del Consiglio comunale di domani nel quale, salvo ulteriori slittamenti, approderà, su mozione di Fdi, di nuovo il tema dello svuotamento del Policlinico di Modena. Una mozione a prima firma del capogruppo Pd Diego Lenzini nel quale si pone per la prima volta un vero freno al progetto del sindaco Massimo Mezzetti. Certo, non è il no secco espresso dai Giovani Pd, ma è comunque un segnale importante.

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Tanti gli spunti critici all'idea di Mezzetti che emergono nella mozione di 10 pagine. Sia dal punto di vista del merito che del metodo adottato. Netto l'invito a non avere fretta - a dispetto della timeline stringente di Mezzetti - e ad attuare un vero percorso partecipativo.

"Il futuro della sanità modenese deve nascere dal confronto con medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e professionisti, ai quali va il riconoscimento delle istituzioni per il lavoro svolto anche in condizioni difficili, e con le cittadine e i cittadini di tutti i territori provinciali" - si legge.

E ancora: "nessuna scelta strategica sulla collocazione dei servizi o sulla distribuzione delle risorse può considerarsi già definita prima della conclusione di un percorso di confronto effettivo", "il Piano attuativo locale (PAL), approvato nel 2011, necessita di essere revisionato attraverso un nuovo documento, capace di programmare il futuro del sistema sanitario provinciale, definendo priorità, investimenti e obiettivi verificabili. La sua elaborazione dovrà svilupparsi nell’arco di un tempo consono, come il precedente, con fasi pubbliche e verificabili di analisi dei bisogni, confronto sulle alternative organizzative e partecipazione di tutti i distretti e dei Consigli comunali. Il tempo necessario a programmare non deve però rinviare gli interventi urgenti per cittadini e personale sanitario. È necessario organizzare la partecipazione dei Consigli comunali in modo sostanziale, assicurando alle assemblee elettive un momento di esame e di proposta prima che le scelte del nuovo PAL vengano definitivamente assunte".

"Ogni ipotesi di riorganizzazione dovrà essere valutata alla luce di alternative comparabili, dei costi di investimento e gestione, della sostenibilità ambientale, dell’accessibilità e dei collegamenti, dei fabbisogni di personale, dell’impatto sulla rete ospedaliera provinciale e della continuità assistenziale durante la transizione. In questo modo si può garantire l’eccellenza da un lato e la prossimità e medicina territoriale dall’altro, garantendo uguaglianza territoriale ed equità" - recita la mozione.

"Il futuro della sanità modenese deve essere costruito attraverso il coinvolgimento dei Comuni, delle Aziende sanitarie, dei professionisti, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei pazienti e delle comunità locali, riconoscendo alla Ctss un ruolo centrale di coordinamento e confronto istituzionale", per questo occorre "sostenere, in sede di Ctss e nei confronti delle Aziende sanitarie, una valutazione trasparente dello stato di integrazione tra Policlinico e Baggiovara, chiedendo che il completamento delle sinergie cliniche, organizzative e professionali preceda ogni scelta sulle eventuali nuove collocazioni delle attività".

Inoltre per il Pd occorre "chiedere fin da subito un programma di integrazione funzionale tra le due sedi, con coordinamento delle liste di prenotazione, programmazione congiunta delle attività diagnostiche e ambulatoriali, condivisione dei percorsi di cura e rendicontazione dei risultati sulla riduzione delle attese, senza subordinare questi interventi alle future scelte edilizie e logistiche a richiedere che ciascuna proposta di investimento e riorganizzazione, sia accompagnata da analisi comparate delle alternative, quadro economico e fonti di finanziamento, valutazione dei costi di esercizio, degli effetti sulla mobilità e accessibilità e delle garanzie di continuità delle prestazioni, evitando scelte precostituite o anticipazioni rispetto al percorso di programmazione". Tutto questo perchè per il Pd "il confronto sulle alternative deve avvenire prima dell’individuazione definitiva delle soluzioni, e non soltanto a valle di decisioni già assunte, affinché il nuovo Pal sia il luogo della scelta condivisa e non della sua semplice ratifica. Le valutazioni e gli scenari dovranno essere pubblicati in tempo utile per raccogliere osservazioni e consentire decisioni effettivamente condivise nell’ambito del nuovo Pal".

G.Leo.