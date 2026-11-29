"Quando mi sono candidato alle regionali, non avevo grandi segreterie di partito alle spalle, né pacchetti di voti preconfezionati, né l’appoggio di quelli che contano. Eppure ce l’abbiamo fatta. Abbiamo visto quanta strada si può fare quando i cittadini decidono di mettersi in gioco. Nei prossimi mesi ci aspetta una sfida ancora più ambiziosa e impegnativa. Ripenso a come siamo partiti allora e a quello che siamo riusciti a fare insieme. È da lì che ripartiamo". A usare queste parole sui social è il consigliere regionale della lista Civici con De Pascale, Vincenzo Paldino.

Parole che certamente dimostrano l'orgoglio di Paldino per il percorso fin qui realizzato, ma che alcuni hanno letto come un possibile rilancio in vista delle Politiche. Come noto Paldino è una delle colonne di "Progetto Civico Italia", la nuova formazione politica di Alessandro Onorato che sta aumentando il proprio consenso nei sondaggi e che punta decisamente a entrare in Parlamento.

In questo contesto Paldino potrebbe essere capolista alla Camera in Emilia Romagna. Una candidatura che - in caso di buon successo di Progetto Civico Italia - consentirebbe al consigliere regionale modenese, una elezione diretta in Parlamento.