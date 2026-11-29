"Spesso il silenzio ci rende colpevoli al pari di chi compie l'azione Come vogliamo chiamare la maggior parte dei cittadini modenesi? Vigliacchi, ignavi, deboli, egoisti, indifferenti, in fondo il nome non è importante perché tutti avrebbero un posto nell'inferno di Dante. Modena ha smesso di lottare, di pretendere, di sognare. Sembra abbia dimenticato tante cose: dall'attacco terroristico avvenuto sei mesi fa in pieno centro storico, all'eccellenza del Policlinico. Eppure, il Policlinico, ha curato tutti, i modenesi ci sono nati. Ma al di là dei sentimenti, esiste la certezza, di come in questi anni le amministrazioni abbiano pianificato male e amministrato peggio e i bilanci lo confermano". Così il gruppo Lega di Castelfranco Emilia.

"In questa situazione, i finanziamenti pubblici per la sanità nella nostra regione, non potranno mai essere sufficienti. Prima di chiedere altri soldi al Governo, occorrerebbe imparare ad amministrare bene, pianificare e realizzare gli obiettivi in poco tempo, senza disperdere energie e capitali. Davanti agli occhi dei cittadini e dei dipendenti ci sono esempi lampanti che descrivono la situazione meglio delle parole. La Palazzina del materno infantile costata ad oggi 25 milioni di euro, un cantiere allo sbando da mesi, i Cau costati circa 35 milioni di euro, funzionano a corrente alternata, spesso non sostituiscono il pronto soccorso".

"Allora, come possiamo credere nel progetto "Sanità del futuro" sistenuto dal sindaco Mezzetti? In questi anni si sono susseguiti tagli e promesse a vuoto. Ad oggi il progetto che dovrebbe raccontarci come vengono spesi 550 milioni di euro dei cittadini, consiste in un'accozzaglia di slide. Il sindaco ne parla come di un progetto certo e condiviso da tutti, alla maggior parte dei cittadini non resterà che fare i conti con la propria coscienza mentre, chi avrà un infarto dovrà correre a Baggiovara sperando di trovare le strade libere" - chiude la Lega.

Nella foto una ruspa ribaltata in questi giorni al cantiere del Materno-infantile del Policlinico