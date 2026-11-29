"Nel pomeriggio di ieri, sabato 28 novembre, all’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, secondo quanto ci è stato segnalato, l’automedica non è entrata in servizio come di consueto e il medico, a causa della carenza di personale infermieristico, è stato impiegato a bordo di un’ambulanza. Un fatto gravissimo, che rischia di essere la riprova delle conseguenze dei tagli al monte ore e dei vincoli sugli straordinari imposti dall’Ausl di Modena". A denunciarlo sono Antonio Platis e Antonio Tirabassi, esponenti di Forza Italia. Un episodio che accende i riflettori sulle vere priorità della sanità modenese, il tutto mentre in Ctss si discute dello svuotamento del Policlinico e di un fantomatico ospedale da 550 milioni a Baggiovara.

"In questi mesi l’automedica di Mirandola è rimasta operativa non certo per meriti organizzativi della direzione dell’Ausl, ma grazie all’abnegazione, alla professionalità e al senso di responsabilità degli operatori sanitari, che si sono fatti carico di turni aggiuntivi pur di garantire alla popolazione un servizio essenziale. L’Azienda ha beneficiato della disponibilità dei propri dipendenti, salvo poi imporre restrizioni economiche che, come previsto, hanno colpito proprio quei servizi in cui il personale, con enormi sacrifici, ha contribuito a mantenere aperti".

"Non si può pensare di far quadrare i conti dell’Ausl lasciando scoperti i servizi di emergenza-urgenza. È inaccettabile che, in un territorio come quello dell’Area Nord, si debba rinunciare all’operatività dell’automedica per carenza di infermieri e straordinari, di fatto, bloccati. Chiediamo alla direzione dell’Ausl chiarimenti immediati sull’accaduto, sui vincoli imposti agli straordinari e sulle garanzie di piena operatività dell’automedica di Mirandola. Vogliamo sapere se quello di ieri sia un episodio isolato o il primo campanello d’allarme di un progressivo depotenziamento del servizio fino al termine dei tagli imposti".

"È imbarazzante – concludono Platis e Tirabassi – sentire i direttori generali e il presidente della CTSS Mezzetti farsi vanto di fantomatiche risorse milionarie per operazioni di urbanistica sanitaria e poi non avere la possibilità di coprire i turni di un’automedica perché hanno bloccato ogni spesa del personale infermieristico. Se fossimo nel privato avrebbero già avuto il ben servito da tempo".