Caleidos Cooperativa Sociale Onlus continuerà a gestire l'educativa di strada del Comune di Modena anche per il prossimo triennio. Con la determinazione dirigenziale numero 3111 del 23 novembre 2026, il Settore Welfare, Salute e Coesione Sociale ha infatti aggiudicato alla cooperativa modenese l'appalto per il periodo dal primo gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

La decisione arriva a poche settimane dall'ultimo affidamento temporaneo disposto dall'amministrazione comunale per garantire la prosecuzione delle attività nei mesi di novembre e dicembre 2026. Una vicenda che, come raccontato da La Pressa il 3 novembre, aveva fatto emergere un aumento del 44% del costo medio mensile rispetto al precedente incarico. Ora il Comune ha concluso la nuova procedura di gara, confermando Caleidos alla guida del servizio.

L'importo netto riconosciuto alla cooperativa è di 353.840 euro, a fronte di una base d'asta di 360mila euro. Il ribasso offerto è stato dell'1,71%. Considerando l'Iva al 22%, la spesa per il contratto triennale sale a 431.684,80 euro.

Il quadro economico complessivo dell'operazione, comprensivo delle opzioni contrattuali, delle possibili variazioni, degli imprevisti e delle altre voci previste, arriva invece a 713.162,58 euro.

L'appalto prevede una durata iniziale di 36 mesi, ma il Comune si riserva anche la possibilità di un rinnovo per ulteriori due anni, subordinato alla valutazione positiva del servizio, e di una proroga tecnica di quattro mesi.

Tre cooperative in gara

Questa volta l'amministrazione ha fatto ricorso a una procedura aperta, alla quale hanno partecipato tre cooperative: Open Group, Aliante e la stessa Caleidos. Il criterio di aggiudicazione prevedeva una valutazione particolarmente orientata alla qualità: l'80% del punteggio era riservato all'offerta tecnica e il restante 20% all'offerta economica.

Caleidos ha ottenuto il punteggio tecnico più alto, con 75,45 punti, contro i 66,61 di Open Group e i 64 di Aliante. Sul fronte economico, invece, la cooperativa modenese ha presentato l'offerta più alta: 353.840 euro, rispetto ai 334.806 euro di Open Group e ai 337.680 euro di Aliante.

Il risultato finale ha comunque premiato Caleidos, che ha totalizzato 77,42 punti, precedendo Open Group, ferma a 73,67, e Aliante, con 70,38.

Il servizio

Il servizio affidato non riguarda soltanto la presenza degli educatori nei luoghi di ritrovo informale dei ragazzi. Il capitolato comprende infatti tre distinti ambiti di intervento: educativa di strada, prevenzione e riduzione del danno nei locali notturni e attività educative di prossimità nei contesti scolastici.

Particolare attenzione viene riservata anche al contesto scolastico. Nella determina il Comune sottolinea la necessità di garantire la continuità del presidio educativo davanti agli istituti, richiamando il susseguirsi di episodi di aggressività e bullismo tra i giovani nelle scuole. Proprio per questa ragione, l'amministrazione si riserva la possibilità di avviare il servizio anche prima della stipula formale del contratto, una volta completate positivamente le verifiche sull'aggiudicatario.

La conferma di Caleidos rappresenta un elemento di continuità in una gestione che prosegue dal 2020. La differenza rispetto agli affidamenti temporanei degli ultimi anni è che questa volta il Comune ha scelto una procedura aperta, con tre operatori economici in competizione.