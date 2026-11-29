Nel corso del corteo nazionale “Non una di meno” contro la violenza sulle donne che si è svolto ieri a Roma, alcune manifestanti hanno intonato cori contro la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, facendo riferimento alla morte del marito, Luigi Cavallari, il cui corpo era stato ritrovato nel lago di Vico lo scorso giugno.

“Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato”, hanno gridato alcune partecipanti, come si vede in un video sulla pagina social Welcome to Favelas.

“Non una parola di meno”. E’ il commento del ministro delle Pari opportunità e della famiglia al video diffuso sui social.

“Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa, postando un video che mostra i cori durante il corteo “Non una di meno a Roma” contro il ministro e suo marito.

“Piena solidarietà alla collega e amica Eugenia Roccella. Non è critica politica, non è dissenso, non è femminismo trasformare una tragedia familiare in un coro da stadio”. Così il ministro Marina Calderone. “È solo squallore puro, che tutti, donne e uomini dovrebbero condannare. Mi auguro che lo facciano le istituzioni e forze politiche di ogni colore. E davvero spero che gli organizzatori si scusino per la disumanità delle manifestanti che hanno ideato questo scempio”.

“Ci sono parole che uccidono due volte, disprezzano il dolore, calpestano l’anima di chi soffre. Ci sono offese che negano una e una sola cosa: il dovere di conoscere per rispettare, senza cedere all’istinto animale”. Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo sui cori di alcune attiviste al corteo “Non una di meno” a Roma contro il ministro Roccella e il marito. “Nulla si può conquistare con pensieri e parole orribili. I cori vergognosi nei confronti della ministra Eugenia Roccella dopo la tragica scomparsa di suo marito sono un orrore vero e proprio. È stato scritto che ciò che le donne vogliono è ciò che vogliono anche gli uomini: il rispetto. Condanno quanto accaduto ed esprimo la mia vicinanza alla ministra Roccella e alla sua famiglia”, conclude.

“All’amica Eugenia Roccella va la mia più profonda solidarietà. Sono disgustato per quanto le è accaduto. Usare la morte di suo marito per ferirla è un gesto indegno. Si è superato ogni limite”. Lo dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“I vergognosi cori contro la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella e il marito tragicamente scomparso, pronunciati durante il corteo femminista e diffusi oggi sui social, sono quanto di più basso si possa ascoltare. Usare il dolore per la perdita di una persona cara come strumento di attacco politico non ha nulla a che vedere con il dissenso e con la libertà di espressione. Alla ministra Roccella va tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza e un forte abbraccio”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Le immagini diffuse sui social dal profilo Welcome to Favelas, nelle quali un gruppo di manifestanti intona un coro che richiama tragicamente la scomparsa del marito del ministro Eugenia Roccella, suscitano profonda indignazione“. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “Non si può invocare il diritto al dissenso per giustificare simili manifestazioni di inciviltà. La libertà di esprimere le proprie idee e di contestare l’operato di un esponente delle istituzioni non può mai tradursi nell’oltraggio al dolore personale e familiare”, prosegue. “Il rispetto della dignità umana dovrebbe rappresentare un principio irrinunciabile, al di là di ogni appartenenza e contrapposizione politica. All’amica e collega Eugenia Roccella esprimo la mia più sincera e affettuosa solidarietà”, conclude.

“Desidero esprimere ad Eugenia Roccella solidarietà e vicinanza. E’ inaccettabile quanto accaduto oggi nel corso del corteo “Non una di meno” a Roma. Il dileggio di un dolore personale e di un dramma umano non c’entra nulla con la tutela dei diritti delle donne, così come con la libertà di manifestare e di esprimere il proprio dissenso verso il governo e le sue politiche. I cori che hanno richiamato la tragica scomparsa del marito sono incivili e non trovano alcuna giustificazione. Mi auguro che la presa di distanza e la censura per quanto accaduto sia unanime e forte”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa.