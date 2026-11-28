Manifestazione in piazza Matteotti promossa dalla Rete Caregiver e Disabilità per chiedere modifiche al disegno di legge nazionale già approvato alla Camera e ora atteso al vaglio del Senato. Tra le richieste: superare i limiti legati a Isee e reddito, rafforzare i servizi di sollievo e introdurre maggiori tutele previdenziali per chi assiste quotidianamente familiari non autosufficienti.

Da diverse città dell'Emilia-Romagna sono arrivati oggi a Modena caregiver familiari, persone con disabilità e rappresentanti di associazioni riuniti in piazza Matteotti per chiedere modifiche al primo disegno di legge nazionale dedicato al riconoscimento e alla tutela dei caregiver familiari. Un presidio promosso dalla Rete Caregiver e Disabilità che punta a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica in vista dell'esame del provvedimento al Senato.

Al centro della mobilitazione i contenuti del disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati lo scorso 14 ottobre. Pur riconoscendo l'importanza storica dell'introduzione di una normativa nazionale, i manifestanti ritengono che il testo necessiti di significative correzioni per rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie che ogni giorno si fanno carico dell'assistenza di persone non autosufficienti.

Nei cartelli esposti in piazza comparivano con chiarezza le richieste considerate prioritarie dalla rete: "Il criterio di accesso deve essere il carico di cura, non l'Isee e il reddito. Chiediamo servizi di sollievo, contributi figurativi e servizi per alleggerire le famiglie". Uno slogan che sintetizza la principale critica rivolta all'attuale impianto della legge.

Il testo approvato dalla Camera prevede infatti un riconoscimento economico fino a 1.200 euro a trimestre per i caregiver prevalenti, ma riserva il beneficio a chi possiede un Isee fino a 25mila euro e specifici limiti di reddito. Vincoli che la Rete Caregiver e Disabilità considera troppo restrittivi e potenzialmente discriminatori, perché rischiano di escludere molte persone che svolgono un'attività assistenziale continuativa e gravosa.

Le richieste avanzate dai manifestanti riguardano anche il potenziamento dei servizi di sollievo per consentire alle famiglie di avere momenti di supporto e sostituzione nell'assistenza, l'introduzione di contributi figurativi utili ai fini pensionistici e il rafforzamento delle tutele previdenziali. Tra le criticità evidenziate vi è inoltre la mancanza di strumenti adeguati per garantire il futuro dei figli caregiver conviventi e il riconoscimento del lavoro di cura svolto per anni all'interno delle mura domestiche.

Tra i riferimenti della mobilitazione in Emilia-Romagna vi è la coordinatrice regionale della rete, Cristina Mariani, impegnata da tempo nella costruzione di reti di mutuo aiuto tra caregiver e nella promozione di iniziative rivolte agli enti locali. Nelle ultime settimane sono state inviate lettere e proposte di mozione ai sindaci della regione per raccogliere sostegno istituzionale alle modifiche richieste.

L'obiettivo della manifestazione modenese è ora quello di far arrivare al Senato una serie di proposte correttive prima dell'approvazione definitiva del provvedimento. "Non chiediamo privilegi ma il riconoscimento di un lavoro indispensabile per il welfare del Paese", è il messaggio rilanciato dai partecipanti, convinti che il criterio fondamentale debba essere il reale carico assistenziale sostenuto dalle famiglie e non esclusivamente la loro condizione reddituale.

Foto: Rete Caregiver e Disabilità Italia