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Carpi, esplode il caso del monumento a Focherini: 'Se il sindaco Righi è il progettista lo dica e spieghi perchè'

Carpi, esplode il caso del monumento a Focherini: 'Se il sindaco Righi è il progettista lo dica e spieghi perchè'

De Rosa: 'Qual è il costo complessivo preventivato e stanziato per l'opera e qual è la quota a carico delle casse comunali?'

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Di recente a Carpi è stata annunciata l'intenzione di installare in Piazza Martiri, un monumento celebrativo dedicato alla memoria del Beato Odoardo Focherini. Su questa decisione sono intervenuti con una lettera-appello i familiari e dagli eredi del Beato ai Capigruppo consiliari, nella quale si richiede massima trasparenza sull'iter del progetto e sui relativi risvolti artistici.
'A quanto pare l'ideazione e la paternità progettuale della bozza dell'opera verrebbero esplicitamente attribuite alla figura dell'architetto Riccardo Righi, attuale sindaco di Carpi - scrive il consigliere comunale di Forza Italia Michele De Rosa in una interpellanza appena depositata -. Considerato che ogni intervento di natura monumentale destinato allo spazio pubblico cittadino, specialmente se finanziato o co-finanziato con risorse della collettività, necessita del massimo livello di democraticità, condivisione e trasparenza amministrativa, è diritto fondamentale dei consiglieri comunali e dell'intera cittadinanza di Carpi conoscere l'esatta evoluzione delle procedure d'appalto, l'ammontare degli impegni economici e la natura delle collaborazioni artistiche intraprese dall'Ente'.

 

'Interpello dunque il sindaco per chiedere se esista formalmente un progetto definitivo o esecutivo depositato presso gli atti del Comune e se l'Amministrazione intenda metterlo immediatamente a disposizione dei consiglieri per consentirne una piena e approfondita visione.
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Se siano attendibili le indiscrezioni che attribuiscono l'ideazione e il disegno del monumento al sindaco Riccardo Righi; in caso affermativo, si chiede di chiarire a quale titolo e con quali modalità professionali o istituzionali sia avvenuta tale stesura. Vorremmo anche sapere se la statua/monumento è già stata interamente progettata, se l'iter autorizzativo presso gli enti competenti è giunto a conclusione o risulta sospeso e se l'opera è già stata materialmente realizzata, parzialmente prodotta o se la produzione è attualmente bloccata o in fase di ripensamento' - aggiunge De Rosa.
'Infine vorremmo sapere chi è il soggetto incaricato della materiale esecuzione del monumento e qual è il nome dell'artista o del progettista ufficialmente incaricato della direzione o della firma artistica dell'opera e quale è il costo complessivo preventivato e stanziato per l'opera e quale è la quota a carico delle casse comunali e quali siano le eventuali quote di co-finanziamento derivanti da altri enti o fondazioni partner'. 'Parliamo di un tema che non appartiene a una parte politica piuttosto che a un'altra. L’eredità morale di Odoardo Focherini, al quale va ricordato che è stata anche conferita l'onorificenza della medaglia d'oro al valore civile, è un patrimonio universale, è di tutti noi.
Proprio per questo, la strada migliore per celebrarlo deve nascere da un percorso condiviso e unito, all'altezza della sua grande storia'.
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