Un punto che muove la classifica, ma non cancella le difficoltà. Il Carpi torna dalla trasferta sul campo della Dolomiti Bellunesi con un 1-1 che lascia inevitabilmente più di qualche rimpianto. Contro l'ultima della classe, i biancorossi non riescono a ritrovare quella vittoria che manca ormai da diverse settimane e devono affidarsi a un calcio di rigore nel finale per evitare una sconfitta che avrebbe complicato ulteriormente il cammino.

Per la squadra di Alessandro Miramari arriva così il terzo pareggio consecutivo, un risultato che fotografa il momento complicato dei carpigiani, ancora alla ricerca della continuità necessaria per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

Eppure la partita di Feltre era cominciata con buone intenzioni da parte degli ospiti, capaci di conquistare alcuni calci d'angolo nei primi minuti. A trovare il vantaggio, però, sono i padroni di casa. Al 12' Clemenza inventa un assist per Beltaief, che davanti a Scacchetti non sbaglia e porta avanti la formazione veneta. Il Carpi prova a reagire, ma fatica a trovare spazi contro una Dolomiti Bellunesi organizzata e determinata a difendere il risultato. I padroni di casa hanno anche l'occasione per raddoppiare, ma non riescono a concretizzarla.

Nella ripresa Miramari prova a cambiare volto alla squadra e inserisce Casarini al posto di Astrologo. Il Carpi aumenta progressivamente la pressione: Puletto impegna Abati con una conclusione insidiosa, mentre Sall va vicino al bersaglio con un colpo di testa che costringe il portiere veneto a un intervento importante.

Quando la sconfitta sembra ormai materializzarsi, arriva l'episodio che cambia la partita. All'85', dopo la revisione al Football Video Support per un intervento in area di Lewis su Sall, l'arbitro assegna il calcio di rigore agli emiliani. Dal dischetto si presenta proprio Casarini, che mantiene la freddezza e firma l'1-1.

Nel finale c'è ancora spazio per qualche brivido, ma il risultato non cambia neppure dopo i sette minuti di recupero.

Il Carpi torna dunque a casa con un pareggio che evita il peggio, ma che non può soddisfare pienamente. I biancorossi salgono a quota 15 punti, mantenendo un margine minimo sulla zona playout.

Tabellino

Dolomiti Bellunesi vs AC Carpi 1-1 (1-0)

Reti: 12′ Beltaief (D), 85′ Casarini rig. (C)

Dolomiti Bellunesi (3-4-2-1): Abati; Barbini (dal 61′ Ba), Lewis, Gobetti; Lattanzio, Agosti, Cossalter, Migliardi; Beltaief (dal 51′ Estrella), Clemenza (dal 51′ Montenegro); Toci (dall’89’ Casanova). A disposizione: Sonzogni, Costa, Garofalo, Saccani, Morreale, Zidouh. All. Espinal

AC Carpi (4-3-3): Scacchetti; Rossini, Lombardi, Gatti, Cecotti; Figoli, Astrologo (dal 46′ Casarini), Zarpellon (dal 76′ Carcani); Vitale (dal 35′ Puletto), Sall (dal 90’+2 Montipò), Morosini. A disposizione: Gasperini, Perta, Maggio, Desole, Nesi, Giva, Vaglica, Forapani, Bagatti. All. Miramari

Arbitro: Sig. Maccarini sez. Arezzo/ Assistenti: Pandini – Giancristofaro/ 4° Ufficiale Sig. Mazzer (Conegliano)/ Operatore FVS Sig. Storgato (Castelfranco Veneto)

Ammoniti: Clemenza (D), Toci (D), Cossalter (D), Lewis (D), Carcani (C), Gatti (C)

Espulsi: /

Recupero: 2′ p.t.; 7’ s.t.

Foto Carpi Calcio