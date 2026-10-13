Ieri sera la polzia di Carpi è intervenuta nei pressi di un’abitazione, in un quanto un uomo aveva segnalato che due persone, in maniera insistente, cercavano di introdursi nella sua casa.
Fermati e identificati i due uomini, di 32 e 27 anni, sono stati trovati in possesso di un coltello di 23 cm, uno spray al peperoncino e un altro coltello di 20 cm, motivo per il quale sono stati denunciati entrambi per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. All’interno dell’abitazione del richiedente intervento, un uomo di 38 anni, è stato rinvenuto uno storditore elettrico e una cartuccia calibro 45 ACP, tutto sottoposto a sequestro, anche lui denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Carpi, cercano di introdursi in casa di un 38enne con spray al peperoncino: tre arrestati
All’interno dell’abitazione del richiedente intervento è stato rinvenuto uno storditore elettrico e una cartuccia, denunciato anch'egli
Ieri sera la polzia di Carpi è intervenuta nei pressi di un’abitazione, in un quanto un uomo aveva segnalato che due persone, in maniera insistente, cercavano di introdursi nella sua casa.
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