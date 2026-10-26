Modena calcio: vittoria dell'Under 14 nel fine settimana delle giovanili

Nel weekend appena trascorso sono scese in campo tutte le formazioni del Settore Giovanile gialloblù. Vittoria per l’Under 14 nel derby con il Carpi, pareggi per Primavera e Under 15, sconfitte Under 17, Under 16 e Under 13.Primavera. Si chiude a reti inviolate il derby tra il Modena di Paolo Mandelli e la Reggiana, disputato a Savignano. I gialloblù devono fare i conti anche con la sfortuna: nella ripresa sono ben due i legni colpiti dai canarini, l’ultimo in pieno recupero da Obasuyi. Il match termina 0-0.

U17. Sconfitta interna per i 2010 di Leonardo Fontanesi, superati in rimonta dalla Cremonese a Bomporto. I gialloblù passano in vantaggio con Bianco, autore di un tap-in mancino da posizione defilata. Gli ospiti ribaltano il punteggio nel primo tempo e nella ripresa trovano la rete che fissa il risultato sull’1-3 finale.

U16. Trasferta amara a Torino per i 2011 di Niccolò Galli. I granata indirizzano la sfida già nel primo tempo, chiuso con quattro reti di vantaggio, per poi arrotondare il punteggio nella ripresa fino al 6-0 finale.

U15. Grande prova di carattere per i 2012 di Andrea Carrozza, che strappano un pareggio per 2-2 sul campo del Torino.Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, i canarini rispondono subito con Alberti, che raccoglie il lancio di Rubin, supera due difensori e batte il portiere con il mancino. Nella ripresa i granata tornano avanti alla mezz’ora, ma i gialloblù non si arrendono e in pieno recupero trovano il meritato pareggio con Gymah, bravo a raccogliere il pallone sul secondo palo, spostarselo sul mancino e insaccare sul primo palo.

U14. Vittoria nel derby con il Carpi per i 2013 di Diego Liso, trascinati dalla doppietta di Marchignoli. Il numero 9 sblocca la sfida nel primo tempo con una girata al volo sul cross di Consiglio, poi firma il raddoppio nella ripresa con una potente conclusione sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che si insacca all’incrocio dei pali. Termina 2-0 per i canarini.

U13. Sconfitta per i 2014 di Gabriele Siciliano nel confronto con la Reggiana. I giovani gialloblù pareggiano due dei quattro tempi disputati, cedendo negli altri due. La sfida si chiude con il punteggio tecnico di 2-4 in favore degli avversari.