Formula 1, oggi Antonelli in pole ad Austin: Leclerc in seconda fila

Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes, leader della classifica, firma il giro veloce in 1’34″035, e partirà davanti a tutti nella gara in programma domani sul circuito di Austin alle ore 21 italiane. La settima pole in stagione gli vale la partenza davanti a tutti nella gara che rappresenta il primo match point di questo Mondiale. In caso di vittoria e di un risultato negativo di Russell (non meglio di nono) e Hamilton (non meglio di quinto), il fuoriclasse bolognese avrebbe infatti la matematica certezza del suo primo titolo in F1 all’età di 20 anni. “Abbiamo fatto la pole, quindi domani cercheremo di vincere – le parole di Antonelli -. Verstappen è stato molto veloce e ha fatto un lavoro buonissimo in qualifica. Cercheremo di partire bene ed essere in testa in curva 1”. In prima fila con lui c’è la Red Bull di Max Verstappen, distante 179 millesimi dal super tempo del classe 2006 italiano. “Il mio Q1 e Q2 sono stati buoni, poi non ho più avuto bilanciamento – il commento dell’olandese -. Non ho commesso errori, ma non avevo buon grip.
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