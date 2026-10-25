Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formula 1, oggi Antonelli in pole ad Austin: Leclerc in seconda fila

Formula 1, oggi Antonelli in pole ad Austin: Leclerc in seconda fila

Partirà invece dalla terza fila l’altra Rossa di Lewis Hamilton, che poche ore prima aveva chiuso al comando la terza sessione di prove libere

2 minuti di lettura

Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes, leader della classifica, firma il giro veloce in 1’34″035, e partirà davanti a tutti nella gara in programma domani sul circuito di Austin alle ore 21 italiane. La settima pole in stagione gli vale la partenza davanti a tutti nella gara che rappresenta il primo match point di questo Mondiale. In caso di vittoria e di un risultato negativo di Russell (non meglio di nono) e Hamilton (non meglio di quinto), il fuoriclasse bolognese avrebbe infatti la matematica certezza del suo primo titolo in F1 all’età di 20 anni. “Abbiamo fatto la pole, quindi domani cercheremo di vincere – le parole di Antonelli -. Verstappen è stato molto veloce e ha fatto un lavoro buonissimo in qualifica. Cercheremo di partire bene ed essere in testa in curva 1”. In prima fila con lui c’è la Red Bull di Max Verstappen, distante 179 millesimi dal super tempo del classe 2006 italiano. “Il mio Q1 e Q2 sono stati buoni, poi non ho più avuto bilanciamento – il commento dell’olandese -. Non ho commesso errori, ma non avevo buon grip.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Continuavo ad andare contro i dossi. Ma sono abbastanza contento del secondo posto, anche se non è il Q3 che mi aspettavo”. Ad aprire la seconda fila c’è Isack Hadjar, che precede la Ferrari di Charles Leclerc, fermatosi in quarta posizione. “Sono molto felice del terzo posto – afferma Hadjar subito dopo la qualifica -. E’ stata incredibilmente dura per me dall’inizio del weekend. Non riuscivo a trovare il bilanciamento giusto, faticavo tantissimo. Sono grato al team per il lavoro svolto durante il weekend. Sono stato un pò duro con loro, quindi voglio credere scusa. Penso che avessimo anche la possibilità di fare la pole”. Partirà invece dalla terza fila l’altra Rossa di Lewis Hamilton, che poche ore prima aveva chiuso al comando la terza sessione di prove libere. Non va oltre la sesta casella in griglia George Russell, lontanissimo dal compagno di squadra Antonelli e davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Mezzetti insiste sul piano-svuotamento Policlinico: lo spettro del caso Piscina al parco Ferrari

Modena, Mezzetti insiste sul piano-svuotamento Policlinico: lo spettro del caso Piscina al parco Ferrari

Policlinico a rischio, cara consigliera Ferrari invece di fare la punta ai titoli ci dica cosa pensa della chiusura dei reparti

Policlinico a rischio, cara consigliera Ferrari invece di fare la punta ai titoli ci dica cosa pensa della chiusura dei reparti

Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) precisa: ‘Non diventerà come Pavullo o Vignola’

Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) precisa: ‘Non diventerà come Pavullo o Vignola’

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Kimi, re a sua insaputa

Kimi, re a sua insaputa

F1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli

F1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Douvikas trascina il Como con una doppietta, il Sassuolo va al tappeto

Douvikas trascina il Como con una doppietta, il Sassuolo va al tappeto

Il Carpi sbanca Seregno: Figoli firma la rimonta, Alcione battuto 2-1

Il Carpi sbanca Seregno: Figoli firma la rimonta, Alcione battuto 2-1

Il Modena strapazza il Cesena: con un Belotti così si può sognare in grande

Il Modena strapazza il Cesena: con un Belotti così si può sognare in grande

E' il giorno del derby col Cesena: il Modena schiera Belotti titolare

E' il giorno del derby col Cesena: il Modena schiera Belotti titolare