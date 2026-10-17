Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) precisa: ‘Non diventerà come Pavullo o Vignola’

mio malgrado mi trovo costretta a dover smentire un titolo da voi pubblicato, che mi attribuisce, addirittura tra virgolette, una dichiarazione che non ho mai pronunciato, e che in ogni caso è assolutamente lontana da quanto intendessi esprimere, ovvero che il Policlinico di Modena diventerebbe un ospedale come quelli di Pavullo o Vignola.
Lo ribadisco con tutta la chiarezza possibile: non l’ho mai detto.
E mi chiedo: perché allora non Sassuolo, Carpi o Reggio Emilia, o altre città e cittadine della nostra regione? All’avvio di un percorso non posso, come nessun altro, immaginare risultati predefiniti.
Sono certa si sia trattato di una svista, ma ritengo importante chiarirlo, perché non posso accettare che mi vengano attribuite parole che non ho mai pronunciato. Amo profondamente il giornalismo e credo nel suo insostituibile valore come anima di libertà, informazione e democrazia. Ecco perchè questa precisazione.
La stampa libera è uno dei più grandi patrimoni della nostra democrazia. E a tutte le lavoratrici e ai lavoratori della categoria dedico il mio più profondo ringraziamento.
Per questo mi dispiace dover intervenire pubblicamente per correggere un virgolettato.
Continuerò a difendere sempre la libertà di stampa, anche e soprattutto quando esercita una critica severa nei miei confronti.
Le opinioni possono
Spero che l'occasione di questa incomprensione possa rappresentare non già il punto d'arrivo, ma quello di partenza per un confronto stimolante sul tema del ruolo dell'informazione nel tempo della rivoluzione digitale e dell'AI. Con la volontà di dialogare, comprendere e mettermi per prima in discussione, in quanto rappresentate dei cittadini della mia regione.
Grazie per l'attenzione
Ludovica Ferrari
Grazie della sua lettera. Nessuna incomprensione. Il virgolettato era riferito a una sintesi delle parole pronunciate da lei e dal Dg Baldino dopo che il sindaco ha affermato chiaramente che il Policlinico di Modena diventerà un ospedale cittadino e distrettuale.
Testualmente.
Lei ha affermato: ‘Non ci sono approdi predefiniti, ma c'è una precondizione: il coraggio per immaginare e realizzare una sanità migliore, e coraggio di discuterne insieme. E alcune certezze, tra le quali il fatto che sul territorio regionale e provinciale ci sono molti esempi di ospedali distrettuali che, pur non avendo tutti i reparti, hanno al proprio interno altrettanti pronto soccorso’.
Baldino aveva invece affermato: ‘Un ospedale distrettuale può disporre di un proprio Pronto Soccorso. Sostenere il contrario è un’affermazione priva di qualsiasi fondamento tecnico e normativo.
Il nostro titolo - non potendo essere un tema - è stato questo: Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) come Baldino: 'Sarà ospedale distrettuale come Vignola o Pavullo'.
Ci pareva e ci pare fosse una sintesi giornalistica corretta che univa appunto posizioni simili dei due attori citati nel titolo stesso.
Tanto dovevamo ai lettori. Prendiamo atto comunque che per lei il Policlinico non diventerà ospedale distrettuale come Vignola o Pavullo. A questo punto, alla luce della intervista del sindaco, non si capisce esattamente cosa diventerà.
Sorvoliamo invece sulla sua lezione di giornalismo.
Giuseppe Leonelli