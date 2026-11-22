Prosegue il ciclo di incontri "Cosa succede in città. Al lavoro per la Modena del futuro". Il prossimo mercoledì 25 novembre alle 20.30 la tappa è nella frazione di Albareto, presso la Polisportiva Forese Nord in Strada Albareto 586.

L'appuntamento arriva dopo quello famoso di San Damaso nel quale il sindaco di Modena Massimo Mezzetti era stato prima estromesso dalla locandina e poi - davanti al suo richiamo social - inserito davanti al padrone di casa stesso, il segretario Dem Diego Lenzini.

E siccome la forma è sostanza, stavolta Lenzini ha deciso di ristabilire le gerarchie. Nella locandina (sopra) Mezzetti è ovviamente presente insieme agli altri assessori, ma prima di lui viene il segretario del partito.