"Fino a che non sarà conclusa l’operazione edilizia e infrastrutturale in programma a Baggiovara nessuno tocchi il Policlinico di Modena che è e resta una eccellenza italiana. Terminati i lavori e messi a terra gli investimenti della Regione, discuteremo insieme su quali funzioni devono andare nella nuova struttura". Il consigliere regionale Vincenzo Paldino mette per la prima volta un paletto chiaro rispetto ai progetti del sindaco di Modena Massimo Mezzetti sullo svuotamento del Policlinico. Paletto che sinora il Pd modenese, vittima di divisioni interne e sottomissione a Mezzetti, non è riuscito a mettere.

Parole da non sottovalutare quelle di Paldino che abbiamo incontrato nel suo ufficio a Modena. Del resto la sua lista Civici con de Pascale è un asse portante della maggioranza che sostiene il presidente della Regione Emilia Romagna.

Questo dibattito sulla riorganizzazione della sanità modenese è un po' sfuggito di mano. Dopo smentite e addirittura surreali accuse di 'fake news' rivolte anche al nostro giornale, si scopre passo dopo passo che davvero il progetto di Massimo Mezzetti in sinergia col Dg Mattia Altini, è quello di declassare il Policlinico, creare alloggi negli spazi liberati e addirittura, in un documento Ctss di marzo, viene messa nero su bianco la presenza di un Cau senza più citare il Pronto soccorso di via del Pozzo. Qual è la sua visione da consigliere vicino al presidente della Regione?

"Guardi, io parlo non solo da consigliere regionale, ma da presidente del Comitato regionale consumatori utenti e parto da una premessa: il fatto che la Regione Emilia Romagna del presidente De Pascale abbia deciso di investire sulla sanità modenese è un dato certo e positivo. Il dibattito sul futuro della nostra sanità riguarda tutti i modenesi, e sarà condiviso coi cittadini, gli operatori sanitari, i sindacati, le associazioni di categoria. Non c'è nessuna esigenza di chiudere quesra discussione in pochi mesi".

Questo per restare al metodo adottato dal sindaco Mezzetti che, lo ricordiamo, addirittura prevederebbe l'approvazione entro gennaio delle linee operative. Ma nel merito cosa pensa rispetto al declassamento di Policlinico?

"Voglio essere chiaro: l'eccellenza della sanità modenese e quindi anche del Policlinico sono in primis gli straordinari professionisti che vi operano e a cui dobbiamo garantire tecnologie e spazi adeguati. Per farlo si deve investire tanto ed è quello che vogliamo fare, nonostante le disastrose politiche del governo. Il Policlinico è oggi in eccellenza Italiana posto all’11 posto nella classifica World's Best Hospitals 2026 a dimostrazione del valore della nostra sanità".

E, ammesso che si realizzi il nuovo ospedale di Baggiovara, cosa ne sarà del Policlinico?

"Il Policlinico e Baggiovara sono parte della stessa azienda, la discussione in corso è come distribuire in maniera più efficace e razionale servizi fra i due presidi. Il presidente De Pascale a Palagano ha parlato di Baggiovara come un luogo sempre più vocato alle funzioni provinciali e nazionali e di un Policlinico che si prenda sempre più cura dei modenesi e del distretto di castelfranco. Da lì parte il ragionamento. Dobbiamo avere una visione di prospettiva e poi attuarla passaggio per passaggio con coerenza. È un piano che dovrà avere oltre 10 anni di gittata".

L'impressione invece è che si voglia traslocare pezzo per pezzo reparti e funzioni del Policlinico in modo parallelo alla creazione di spazi a Baggiovara. Del resto Mezzetti lo ha detto: "Dobbiamo decidere ora".

"Mi spiega come si può spostare un reparto dal Policlinico, prima di costruire nuovi spazi? Nessuno nè a Modena nè in Regione lo pensa. Il Policlinico di Modena risulta essere come, come gia detto, all’11 posto nella classifica degli Ospedali Italiani World's Best Hospitals 2026. In ogni caso lo ribadisco: serve tempo per il ragionamento e il confronto. Una timeline che chiuda il dibattito a Gennaio non può essere adottata, perché i modenesi non lo capirebbero e non possiamo permetterci uno scollamento tra politica e cittadini".

Eppure negli atti Ctss presentati da Mezzetti si parla già di ospedale distrettuale per la bassa e media complessità.

"Io penso che più sulle etichette si debba chiarire ai cittadini quali prestazioni vengono erogate e dove. Tutti hanno diritto di capire".

Da due mesi sul Policlinico a Modena si assiste a un balletto avvilente, fatto di documenti scovati solo grazie alla attività di inchiesta dei giornalisti, smentite, liti tra Pd e giunta e rilanci. Come giudica il modo in cui è stata gestita questa vicenda?

"La comunicazione penso sia stata totalmente sbagliata. Non si comunicano così temi delicati, ma ancor prima non si prendono decisioni senza confrontarsi. Non si va avanti con strappi, servono progetti e serve un dibattito pubblico serio e collettivo. Ricordo che la riorganizzazione della sanità modenese non riguarda solo il Policlinico, ma tocca tutti i nodi del servizio sanitari, a partire dalle cure primarie e dal rapporto coi medici di base".

I sindaci dell'Ufficio di presidenza Ctss dovranno dare ora il loro parere rispetto al documento tratteggiato da Mezzetti. Lei cosa si aspetta?

"Sono certo che la Ctss si prenderà il tempo necessario per discutere e che si partirà dall'unico vero elemento positivo e certo sul tavolo: la disponibilità della Regione a investire risorse".

Non le pare che i tecnici, in particolare il Dg Ausl Mattia Altini insieme al collega Aou Luca Baldino, abbiano avuto un ruolo troppo decisivo in questa vicenda e che la politica, in particolare nella figura del sindaco Massimo Mezzetti, si sia accodata abdicando al compito di indirizzo?

"Guardi, innanzitutto la Regione ha nominato a Modena due ottimi direttori che stanno facendo un lavoro positivo. Non si può governare la sanità senza l'apporto di tecnici competenti. Poi la responsabilità delle scelte in una democrazia sana deve spettare alla politica, non è un compito dei tecnici".

Giuseppe Leonelli