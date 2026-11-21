Il Modena vince ancora. La dodicesima di campionato di serie B si chiude sul 2-0. A sbloccare il risultato al 25' della ripresa Giuseppe Ambrosino. Sua la bella rete su punizione dal limite. Dopo 5 minuti parata di piede del portiere avversario. Montevago la tiene lì e la porge a Bonzhanaj che insacca. Entrambi si tolgono la maglietta e per entrambi cartellino giallo.

Gara equilibrata nella prima mezz'ora della dodicesima giornata. Due occasioni gol con Belotti. La prima in rovesciata finita alta, la seconda di testa. Per contro, traversa Juve Stabia e rovesciata.

Finale con polemica sull'arbitro che esce tra le contestazioni dopo avere fischiato il finale del primo tempo in piena azione offensiva del Modena

Nella ripresa assedio Modena, 3 occasioni gol nel primo quarto d'ora, sfociate nei due gol in 5 minuti. Il Modena ipoteca il risultato. La Juve Stabia rassegnata. Il Modena gestisce bene il vantaggio fino al termine.

Finale con Festa sotto la curva e le luci dello stadio modello disco che accompagnano la vittoria

MODENA-JUVE STABIA 2-0

Reti: 70° Ambrosino, 76° Bozhanaj

Modena (3-5-2) Chichizola; Folino, Adorni, Nieling; Imputato (86° Odero), Santoro, Brugman, Bianco (86° Olzer), Azzi (63° Bozhanaj); Ambrosino (86° Bacchin), Belotti (73° Montevago). A disposizione: Consiglio, Laidani, Nador, Odero, Ronco, Fontana, Bozhanaj, Bacchin, Olzer, Montevago. All. Galloppa.

Juve Stabia (4-3-3) Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas (46° Ricciardi); Pierobon, Artioli, Karic (63° Kumi); Maistro (63° Candellone), Di Nardo (78° Caccavo), Sibilli (78° Piscopo). A disposizione: Boer, Ricciardi, Baldi, Gallea, Battistella, Buglio, Perin, Kumi, Piscopo, Caccavo, Candellone, Sanà Fernandes. All. De Giorgio.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Assistenti Davide Moro di Schio e Giulia Tempestilli di Roma 2, quarto ufficiale Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, Var e Avar Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo e Alberto Santoro di Messina).

Ammoniti: Belotti, Artioli, Sibilli, Ambrosino, Bozhanaj, Ricciardi

Note: 10.189 spettatori (di cui 121 ospiti).