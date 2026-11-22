«Domani in Consiglio comunale si discute la nostra mozione per fermare il percorso che porterà alla chiusura del Policlinico. Vogliamo due ospedali complementari, il Policlinico e Baggiovara, ciascuno con il proprio Pronto soccorso e reparti pienamente funzionanti, capaci di garantire lo stesso livello di assistenza perché questo è quello che occorre al nostro territorio». Lo afferma Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale.

«Non si può decidere di concentrare tutto in un unico ospedale senza considerare la vita quotidiana delle persone, la viabilità e i tempi di percorrenza. Baggiovara serve già una parte di Modena e altri bacini della provincia. Per questo il Policlinico e Baggiovara devono continuare a lavorare come due ospedali complementari, entrambi pienamente operativi e facilmente raggiungibili».

«Il sindaco Mezzetti ha parlato di fake news. Come reso noto da La Pressa, a pagina 21 dell'allegato (vedi link sotto) alla delibera della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, che lui stesso presiede, sono indicati un CAU al Policlinico e la gestione delle urgenze a Baggiovara. È scritto negli atti. A nostro giudizio il modello dei CAU non funziona e prevederne uno al Policlinico, mentre si prospetta di concentrare funzioni ospedaliere a Baggiovara, è il primo passo verso la chiusura. È un modo per far ingoiare la pillola un po' alla volta, togliendo al Policlinico una funzione dopo l'altra».

QUI LA DELIBERA DELLA CTSS

«Ci sono poi i milioni di euro pubblici già investiti per ammodernare il Policlinico. Svuotarlo dopo aver avviato quei lavori significa rischiare di buttare soldi dei contribuenti. Le stime riferite dallo stesso sindaco parlano di circa 320 milioni di euro per ristrutturare il Policlinico e 550 milioni per costruire un nuovo polo a Baggiovara. Per noi la strada più sensata è ristrutturare il Policlinico, tenere entrambi gli ospedali pienamente operativi e dare priorità alla riduzione delle liste d'attesa».

«Non ci rassegniamo all'idea che si possa chiudere un ospedale con l'arroganza di pensare che tanto i cittadini si adattino a tutto. In queste settimane abbiamo sentito dichiarazioni inaccettabili, tanto più perché qui si parla della salute e della vita delle persone. Domani chiederemo al Consiglio comunale di fermare il percorso verso la chiusura del Policlinico», conclude Negrini.

Dello stesso avviso è Elisa Rossini, capogruppo in Consiglio provinciale. «Il Consiglio provinciale sarà chiamato martedì 24 novembre a pronunciarsi sull'iniziativa di Fratelli d'Italia, che in Provincia è stata sottoscritta da tutto il gruppo consiliare di minoranza, all'interno del quale sono rappresentate varie forze politiche e civiche. Il Consiglio provinciale dovrà esprimersi sulla salvaguardia del Policlinico di Modena nella sede di via del Pozzo e sulla contrarietà all'ipotesi di un nuovo Policlinico a Baggiovara. Inoltre, la mozione esprime un preciso indirizzo per la riqualificazione della sede di via del Pozzo con l'utilizzo dell'ex Aeronautica di via Minutara», dichiara Elisa Rossini, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia e capogruppo dei consiglieri di minoranza che si riconoscono nel simbolo «Unione Modena Civica-Uniamoci».

«Come sappiamo, tutto nasce dall'intervista con cui il sindaco Mezzetti ha annunciato la realizzazione di un nuovo grande polo ospedaliero a Baggiovara e il mantenimento in via del Pozzo di un presidio dedicato prevalentemente alla media e bassa complessità. La stessa posizione è stata espressa dal sindaco Mezzetti nella seduta del Consiglio comunale di Modena del 26 ottobre. Abbiamo condiviso, come consiglieri di minoranza in Provincia, il fatto che il Policlinico di via del Pozzo rappresenti un presidio strategico non solamente per Modena», spiega Rossini.

«Ricordiamo che il presidente della Provincia, Fabio Braglia, è vicepresidente e membro dell'ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, all'interno della quale si esercitano le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle politiche sociosanitarie del territorio. È pertanto necessario che riceva da parte del Consiglio provinciale un indirizzo preciso su una questione così delicata e che coinvolge tutta la provincia. La nostra richiesta è finalizzata a fare in modo che il presidente della Provincia rappresenti formalmente presso la CTSS la posizione del Consiglio provinciale, favorevole al mantenimento e al rilancio del Policlinico nella sede di via del Pozzo e contraria all'ipotesi di un nuovo Policlinico a Baggiovara. È una battaglia, questa, che minoranza e maggioranza possono condurre insieme», afferma Rossini.

«Fabio Braglia dovrà anche spiegare al Consiglio provinciale il senso del summit a porte chiuse che si è svolto a Palagano, dove lui stesso è sindaco. Nel corso dell'evento "Salute Futura" sono stati illustrati i dettagli del piano di riorganizzazione "Policlinico-Baggiovara" prima ancora che tale piano venisse presentato, depositato e discusso nella sede propria e legittima, ovvero la seduta della CTSS, determinando un grave cortocircuito istituzionale. Sono troppe le voci che si rincorrono su un tema così importante ed è venuto il momento di fare chiarezza e di ricondurre il dibattito nelle sedi competenti», conclude Rossini.