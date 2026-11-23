Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti la scorsa settimana, nell'inviare il suo documento-cornice sul suo piano di svuotamento del Policlinico, aveva invitato i colleghi sindaci dell'ufficio di presidenza Ctss a 'prendere cortesemente visione' del documento e ad 'inviare osservazioni entro la prossima settimana'. Bene, una settimana è passata, e a quanto pare stanno arrivando ora le prime osservazioni formali.

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Per ora più che sul merito del documento i primi cittadini si sono concentrati sul metodo e sui tempi. Da Carpi, Sassuolo, Mirandola e Vignola il messaggio è chiaro: la timeline stringente presentata da Mezzetti deve essere rigettata. Un messaggio che - peraltro - era stato inviato a Mezzetti anche dal segretario provinciale Pd Massimo Paradisi. Ad essere bocciata è in particolare la slide che prevede l'approvazione delle linee di indirizzo il 15 dicembre e la traduzione in programmazione il 19 gennaio.

Con il sindaco pancia a terra, anche sulla tempistica, al momento vi è solo il presidente della Provincia Fabio Braglia il cui eventuale rinnovo in viale Martiri molto dipende dal voto di Modena città.

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Impensabile per i sindaci poter approvare un documento in tempi così brevi senza confronto coi cittadini e senza aver condiviso il progetto con tutti i Comuni più piccoli che fanno riferimento ai capidistretto.

D'altra parte è evidente che la questione dei tempi è collegata anche al merito del progetto. Rigettare la roadmap significa imporre un percorso partecipativo vero e quindi passare l'idea di Mezzetti al vaglio delle opinioni di sindacati, associazioni e cittadini. Un 'corpo sociale' che difficilmente potrà acconsentire all'idea di dire addio al Policlinico per ridurre la struttura di via del Pozzo a un semplice ospedale distrettuale o a un Cau, come emerge (in base ai documenti scoperti da La Pressa) nelle delibere Ctss di febbraio.

Giuseppe Leonelli

Nella foto, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti con il presidente della Provincia Fabio Braglia e il primo cittadino di Carpi Riccardo Righi