"La slide della Delibera Ctss 3 del 26 febbraio 2026 nella quale si cita il Cau? Avviso che il Cau è aperto al Policlinico di Modena da due anni, sette mesi e 13 giorni, dalle 8 alle 24, tutti i giorni compresi i festivi. Quindi non c'è nessuna scoperta particolare. Nessun oggetto misterioso. Facciamola davvero finita, quando parliamo di salute, dobbiamo farlo con rigore scientifico, senza creare allarmismi, paura e confusione". Lo ha detto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti oggi in un video sui social replicando a quanto pubblicato da La Pressa e ripreso da Fdi. "Invece si estrapolano pezzetti di documenti qua e là e si interpretano in modo strumentale e ingannevole e si danno le interpretazioni pi astruse". Dopo di chè il sindaco decide, sempre sui social di rendere pubblico il documento diffuso in Ctss che La Pressa ha già pubblicato integralmente e, certamente, non 'a pezzi'. Sotto il link.

IL DOCUMENTO INTEGRALE

Invece, davanti alle dichiarazioni sulla interpretazioni della Delibera di febbraio, è giusto citare in modo letterale il documento. Qui sotto la slide citata a pagina 21.

Ora è evidente che se si voleva sottolineare la presenza del Pronto soccorso, lo si sarebbe scritto. Ma se questa per Mezzetti non è una prova, allora nella slide successiva (pagina 22) dello stesso documento di febbraio (foto in alto) troviamo la conferma.

La slide parla della sanità modenese di domani. Al quarto punto si legge: 'Una sede unica per la gestione delle urgenze chirurgiche e specialistiche'. Se le urgenze chirurgiche e specialistiche verranno affrontate in una sede unica (a questo punto Baggiovara) è evidente che il Ps attuale al Policlinico non può essere quello che oggi conosciamo.

Giuseppe Leonelli