Dall'Italia: le notizie del giorno

Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'abolizione temporanea per un anno del bollo auto per le vetture con potenza fino a 80 kilowatt, oltre a motocicli e ciclomotori. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha definito la misura una scelta sofferta ma destinata a diventare strutturale, mentre le opposizioni criticano il provvedimento parlando di pura manovra elettorale, anche a fronte della contemporanea riduzione degli sconti sulle accise dei carburanti.



L'Italia ha esteso e potenziato i controlli stringenti ai confini per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, una contromossa scattata dopo la decisione di Madrid di ripristinare filtri doganali. Lo scontro diplomatico tra i due Paesi è deflagrato a causa della gestione di una massiccia ondata migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, che sta provocando un effetto domino sulle frontiere interne dello spazio Schengen.



La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione e gialla per rischio idrogeologico, forti piogge e temporali in diverse regioni settentrionali. Sotto osservazione speciale ci sono l'Emilia-Romagna, in particolare l'alta collina e la montagna piacentino-parmense, e la Liguria nei bacini marittimi e padani di Levante, con raccomandazioni alla massima prudenza per il rischio di allagamenti e frane.



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si reca oggi in visita ufficiale al Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Si tratta di un appuntamento dall'alto valore simbolico legato al monitoraggio e alla gestione dei casi di femminicidio e di violenza sulle donne, un tema tornato tragicamente al centro del dibattito pubblico nazionale.



La Nazionale italiana maschile di pallavolo vola agli Europei mantenendo l'imbattibilità nel girone. Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi hanno conquistato quattro vittorie consecutive, superando brillantemente Svezia, Grecia, Slovacchia e la temibile Repubblica Ceca.

