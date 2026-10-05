Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caro-energia, i sindaci soci Aimag: 'La politica deve usare fino in fondo gli strumenti che ha'

Caro-energia, i sindaci soci Aimag: 'La politica deve usare fino in fondo gli strumenti che ha'

'Riteniamo che chi ricopre una responsabilità pubblica debba interrogarsi sempre su ciò che può concretamente fare'

2 minuti di lettura

Davanti all'allarme dell’aumento dei costi energetici i sindaci dei Comuni soci di Aimag hanno scritto al Gruppo guidato da Valerio Pozzi (nella foto) affinchè intervenga per attenuarne l’impatto.

'Come sindaci dei Comuni soci di Aimag abbiamo ritenuto doveroso porre con forza questo tema, chiedendo che venisse verificata ogni possibilità utile per contribuire, nei limiti delle competenze e degli strumenti disponibili, ad attenuarne l’impatto sulle nostre comunità. Una richiesta che parte dalla consapevolezza dei limiti dell’azione comunale, ma anche della responsabilità di rappresentare i bisogni dei cittadini - scrivono i sindaci di Bastiglia, Bomporto, Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Moglia, Novi di Modena, Poggio Rusco, Quistello, San Felice sul Panaro, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Possidonio, San Prospero e Soliera -. Non spetta ai Comuni determinare l’andamento dei mercati energetici, né intervenire direttamente sulle dinamiche che definiscono i prezzi. Ma questo non significa limitarsi ad assistere agli effetti che tali dinamiche producono sui cittadini. Quando il costo dell’energia cresce, aumenta la pressione sui bilanci familiari, si riduce il potere d’acquisto e diventano più difficili anche scelte quotidiane che incidono sulla qualità della vita delle persone',

'Riteniamo che chi ricopre una responsabilità pubblica debba interrogarsi sempre su ciò che può concretamente fare.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Il nostro compito è anche questo: rappresentare i bisogni dei territori, porre i problemi con chiarezza e sollecitare tutti i soggetti con cui abbiamo un rapporto istituzionale a valutare fino in fondo le possibilità a loro disposizione. Da questa impostazione nasce la sollecitazione che, come Sindaci soci, abbiamo rivolto al Gruppo. Non pensiamo che esistano soluzioni semplici a questioni complesse come quella energetica - concludono i Sindaci - Ma crediamo che, davanti a una difficoltà reale per le famiglie, rinunciare in partenza a cercare margini di intervento sarebbe sbagliato. La politica non può promettere di governare ciò che non dipende da lei, può però assumersi la responsabilità di utilizzare fino in fondo gli strumenti che ha. Ed è ciò che intendiamo continuare a fare'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, così Righi distrugge il Pd pezzo per pezzo con l’aiuto della borghesia radical chic

Carpi, così Righi distrugge il Pd pezzo per pezzo con l’aiuto della borghesia radical chic

Carpi, Righi ha fatto scoppiare il Pd e la sua città green resta nel libro dei sogni

Carpi, Righi ha fatto scoppiare il Pd e la sua città green resta nel libro dei sogni

Trasferta amara per il Carpi: Pro Vercelli vince 2 a 0

Trasferta amara per il Carpi: Pro Vercelli vince 2 a 0

Carpi, così il sindaco Righi ha usato Reggiani per far fuori la Depietri e la Degl'Innocenti per far fuori Reggiani

Carpi, così il sindaco Righi ha usato Reggiani per far fuori la Depietri e la Degl'Innocenti per far fuori Reggiani

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Inquinamento: otto aerei all'ora in atterraggio sopra Modena, ma invisibili alla manovra antismog

Inquinamento: otto aerei all'ora in atterraggio sopra Modena, ma invisibili alla manovra antismog

Modena, è morto il sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi: aveva 53 anni

Modena, è morto il sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi: aveva 53 anni

Costellazioni, Garretto e l'intreccio di società e cariche: L'Angolo, Hyma, Icaro e quell'indirizzo che ritorna sempre

Costellazioni, Garretto e l'intreccio di società e cariche: L'Angolo, Hyma, Icaro e quell'indirizzo che ritorna sempre

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Ausl, integrazione Sassuolo-Scandiano: i chirurghi stroncano il piano di Altini

Ausl, integrazione Sassuolo-Scandiano: i chirurghi stroncano il piano di Altini

Trasporto bimbi in auto: 500 veicoli controllati, 90 sanzioni

Trasporto bimbi in auto: 500 veicoli controllati, 90 sanzioni

Vignola, consegnato a Federica Minozzi il premio Ciliegia d'oro

Vignola, consegnato a Federica Minozzi il premio Ciliegia d'oro

Raccolta volontaria rifiuti: cittadini attivi contro degrado e incivilità

Raccolta volontaria rifiuti: cittadini attivi contro degrado e incivilità