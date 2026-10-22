AVS Modena: 'Inceneritore spento nel 2034 rimane obiettivo di coalizione'

'Come SI-AVS ribadiamo che occorre mantenere fermo e prioritario l'obiettivo qualificante del programma di coalizione, che prevede il percorso verso il superamento e la chiusura dell'inceneritore entro il 2034'.

Così il coordinamento cittadino di Sinistra Italia-Alleanza Verdi Sinistra Modena, a commento delle parole rilasciate dall'Amministratore delegato del Gruppo Hera Orazio Iacono a La Pressa che hanno confermato le strategie industriali del gruppo che vedono centrale l'attività e l'utilizzo dell'inceneritore su scala decennale, ponendo nei fatti in discussione le linee di indirizzo sia delle Regione sia del Comune di Modena, e contenute anche nel programma elettorale della coalizione a sostegno del sindaco Mezzetti, per un percorso che porti alla dismissione per il 2034. Una prospettiva che non sembra essere nemmeno presa in considerazione e valutata dai vertici del gruppo Hera che da anni e per i prossimi anni vedono il termovalorizzatore di via Cavazza non solo come elemento centrale nello smaltimento di rifiuti urbani e ora soprattutto speciali, ma anche come centrale di produzione di energia elettrica per tutti gli impianti Hera del comparto di via Cavazza. Strategia industriale che andrebbe appunto nella direzione diametralmente opposta agli indirizzi politici che il M5S ricorda nello specifico del consiglio comunale e che porta con se conclusioni politiche.

'Le dichiarazioni di Hera non possono essere banalizzate né liquidate con due parole, ma richiedono un approfondimento serio e rigoroso' - afferma SI-AVS Modena che conclude: 'Da un lato la realizzazione di un impianto per il riciclo della plastica dura è una prospettiva interessante nell'ottica dell'economia circolare; dall'altro, resta una questione del tutto distinta e problematica il ricorso all'alimentazione energetica prodotta dall'inceneritore'.

