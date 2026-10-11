Aggressione ad agente PL, Platis e Fontana (FI): 'Slogan del sindaco disco rotto, predica ciò su cui ha falito'
Enrico Fontana, commissario FI Modena e Antonio Platis, referente organizzativo FI Emilia-Romagna dopo il fermo di un diciottenne
11 ottobre 2026 alle 17:26
2 minuti di lettura
'Le dichiarazioni del sindaco di Modena dopo la grave aggressione a un agente della polizia locale, subita per mano di un ragazzo fermato subito dopo, non fanno altro che confermare l’inadeguatezza di un’amministrazione che ha fallito proprio su ciò che predica. Responsabilità, riparazione, rieducazione sono quei concetti che Mezzetti aveva posto al centro della sua azione politica parallela alla repressione. Tuttavia se da un lato le forze dell’ordine, alle quali va la nostra solidarietà, svolgono a pieno il loro dovere, dall’altro c’è un’amministrazione immobile che non fa il suo e balbetta sterili slogan copia-incollati da un comunicato all’altro, che nasconde i problemi o li sottolinea solo nei pochi casi in cui gli autori sono giovani italiani'. Così Enrico Fontana, commissario FI Modena, e Antonio Platis, referente organizzativo Forza Italia Emilia-Romagna a commento delle parole del sindaco di Modena Massimo Mezzetti sull'aggressione subita da un agente dellla Polizia Locale, da parte di un diciotenne, nel corso di una attività di controllo.
'La realtà è sotto gli occhi di tutti: ormai a metà mandato e centinaia di migliaia di euro spesi in educativa e unità di strada, i risultati non si vedono; anzi, a Modena non si era mai toccato un punto così basso sul fronte della sicurezza e della devianza giovanile.
Ora ad essere vittime di aggressioni violente non sono solo i cittadini, ma anche gli operatori di Polizia. I sermoni laici del sindaco non sono più credibili. Prima di guardare al livello nazionale e al governo, il sindaco Mezzetti guardi dentro le sue stanze e dentro la sua giunta. Capirebbe subito che cosa non sta funzionando e potrebbe dare presto soluzioni concrete a una città che le aspetta da troppo tempo.” - chiudono Fontana e Platis.
Gianni Galeotti
Giornalista
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...
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