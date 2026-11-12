Nuovo allarme bomba nelle scuole modenesi, ma nessuna evacuazione

A differenza di ieri, quando erano scattati sgomberi precauzionali, gli studenti sono rimasti regolarmente in classe, anche di fronte alle 1800 mail minatori che sono state inviate ad altrettanti istituti in Italia di cui diversi anche a Modena.

La decisione applica la nuova linea dettata dal Governo dopo un vertice a Palazzo Chigi: niente evacuazioni automatiche di fronte al fenomeno del cosiddetto mail bombing, a meno che le forze dell'ordine non rilevino un pericolo concreto.

Polizia e Carabinieri hanno comunque effettuato controlli mirati nei plessi segnalati senza riscontrare criticità, mentre i dirigenti scolastici hanno inviato circolari alle famiglie per rassicurarle. Sull'invio massivo delle email, firmate nuovamente con lo pseudonimo 'Mikhail Andropov' la Procura di Roma indaga per minacce e procurato allarme aggravati.

