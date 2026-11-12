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Nuovo allarme bomba nelle scuole modenesi, ma nessuna evacuazione

Nuovo allarme bomba nelle scuole modenesi, ma nessuna evacuazione

Ondata di e-mail minatorie uguali a quelle rivcevute ieri, in 1800 scuole in Italia. Palazzo Chigi ha disposto evacuazioni solo di fronte a pericoli concreti

1 minuto di lettura

A differenza di ieri, quando erano scattati sgomberi precauzionali, gli studenti sono rimasti regolarmente in classe, anche di fronte alle 1800 mail minatori che sono state inviate ad altrettanti istituti in Italia di cui diversi anche a Modena.
La decisione applica la nuova linea dettata dal Governo dopo un vertice a Palazzo Chigi: niente evacuazioni automatiche di fronte al fenomeno del cosiddetto mail bombing, a meno che le forze dell'ordine non rilevino un pericolo concreto.
Polizia e Carabinieri hanno comunque effettuato controlli mirati nei plessi segnalati senza riscontrare criticità, mentre i dirigenti scolastici hanno inviato circolari alle famiglie per rassicurarle. Sull'invio massivo delle email, firmate nuovamente con lo pseudonimo 'Mikhail Andropov' la Procura di Roma indaga per minacce e procurato allarme aggravati.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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