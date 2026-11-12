A differenza di ieri, quando erano scattati sgomberi precauzionali, gli studenti sono rimasti regolarmente in classe, anche di fronte alle 1800 mail minatori che sono state inviate ad altrettanti istituti in Italia di cui diversi anche a Modena.
La decisione applica la nuova linea dettata dal Governo dopo un vertice a Palazzo Chigi: niente evacuazioni automatiche di fronte al fenomeno del cosiddetto mail bombing, a meno che le forze dell'ordine non rilevino un pericolo concreto.
Polizia e Carabinieri hanno comunque effettuato controlli mirati nei plessi segnalati senza riscontrare criticità, mentre i dirigenti scolastici hanno inviato circolari alle famiglie per rassicurarle. Sull'invio massivo delle email, firmate nuovamente con lo pseudonimo 'Mikhail Andropov' la Procura di Roma indaga per minacce e procurato allarme aggravati.
Nuovo allarme bomba nelle scuole modenesi, ma nessuna evacuazione
Ondata di e-mail minatorie uguali a quelle rivcevute ieri, in 1800 scuole in Italia. Palazzo Chigi ha disposto evacuazioni solo di fronte a pericoli concreti
A differenza di ieri, quando erano scattati sgomberi precauzionali, gli studenti sono rimasti regolarmente in classe, anche di fronte alle 1800 mail minatori che sono state inviate ad altrettanti istituti in Italia di cui diversi anche a Modena.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile
Sestola, caso donna soccorsa dopo un’ora e 40 minuti: il Difensore Civico chiede chiarimenti a Regione e Ausl
Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari
Inceneritore Modena: sempre meno rifiuti di Modena, sempre più di altri, e monossido di carbonio e zolfo ai massimiArticoli Recenti
Visita medicina sportiva impossibile l'Ausl risponde: 'Tante richiesta rispetto al personale, ma la prenotazioni non sono sospese'
Il Gatto Verde conquista la seconda stella Michelin: Modena brilla con Jessica Rosval e la conferma di Bottura
Modena, aule fredde al liceo Muratori: studenti e professori a lezioni con giacca e plaid
Modena, meteo e piena dei fiumi: allerta arancione anche domani