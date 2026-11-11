Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Scuole aperte, la miglior risposta a chi vuole la paura'

'Scuole aperte, la miglior risposta a chi vuole la paura'

L'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a conclusione del vertice a Palazzo Chigi

2 minuti di lettura
'Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti Istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell'ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola. So che per molte famiglie è stata una giornata di paura, o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine e hanno tenuto tranquilli i ragazzi. E voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici'. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a conclusione del vertice a Palazzo Chigi.

 

'Non è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra Nazione. Solo oggi, oltre all'Italia, sono state coinvolte in modo analogo Regno Unito e Irlanda. La settimana scorsa false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia. Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre Nazioni europee. Anche lì nessun ordigno'.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni

 

'Da tutto questo - lo dico anche all'esito di una riunione che ho avuto oggi a Palazzo Chigi con i Ministri competenti, con i vertici dell'Intelligence e della Cybersecurity - ricaviamo soprattutto tre cose.
Primo. Ad oggi non c'è alcun elemento che indichi un pericolo concreto.
Secondo. Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos.
Terzo. Su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei.
Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete. Ma devo dirvi, con l’onestà che mi contraddistingue, anche un'altra cosa: è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro. E ci troverà pronti'.

 

'Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l'impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato, uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Ho invitato per domani a Palazzo Chigi i Leader delle opposizioni.
Li ringrazio fin d'ora per la loro presenza. Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c'è una maggioranza e non c'è un'opposizione, c'è l'Italia. Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma, voleva una Nazione impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. E questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Allarme bomba: giovedì scuole tutte aperte a Modena e provincia

Allarme bomba: giovedì scuole tutte aperte a Modena e provincia

Mezzetti: 'Allarme bomba, domani a Modena anche le scuole statali saranno aperte'

Mezzetti: 'Allarme bomba, domani a Modena anche le scuole statali saranno aperte'

Modena, allarme bomba: il Comune ufficializza la riapertura di Nidi e scuole d'infanzia comunali

Modena, allarme bomba: il Comune ufficializza la riapertura di Nidi e scuole d'infanzia comunali

Allarme bomba nelle scuole del Modenese: evacuate medie e superiori in tutta la provincia

Allarme bomba nelle scuole del Modenese: evacuate medie e superiori in tutta la provincia

Allarme bomba nelle scuole, a Modena palestre chiuse nel pomeriggio

Allarme bomba nelle scuole, a Modena palestre chiuse nel pomeriggio

Modena, allarme bomba contemporaneo in almeno 6 istituti scolastici: Selmi, Tassoni, Cattaneo, Deledda, Paoli e Ferraris

Modena, allarme bomba contemporaneo in almeno 6 istituti scolastici: Selmi, Tassoni, Cattaneo, Deledda, Paoli e Ferraris

Articoli più Letti Leonardo Del Vecchio e Giorgia Meloni: un fitto dialogo fatto di sorrisi e ammiccamenti all'evento glamour del Qn

Leonardo Del Vecchio e Giorgia Meloni: un fitto dialogo fatto di sorrisi e ammiccamenti all'evento glamour del Qn

Meloni, la protesta dei Tir e la grande messinscena: un accordo non cancella la realtà

Meloni, la protesta dei Tir e la grande messinscena: un accordo non cancella la realtà

Governo Meloni, tredicesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina: ecco cosa invierà l'Italia

Governo Meloni, tredicesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina: ecco cosa invierà l'Italia

Il Governo Meloni vara il 13esimo pacchetto di aiuti all'Ucraina

Il Governo Meloni vara il 13esimo pacchetto di aiuti all'Ucraina

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Addio a Giorgio Bracardi: il re della comicità surreale e scorretta è morto a 93 anni

Addio a Giorgio Bracardi: il re della comicità surreale e scorretta è morto a 93 anni

Papa Leone, l’annuncio durante l’Angelus: 'Ho un nodulo al polmone, devo operarmi'

Papa Leone, l’annuncio durante l’Angelus: 'Ho un nodulo al polmone, devo operarmi'

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge elettorale

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge elettorale

Carburanti alle stelle, dopo la promessa delle accise mobili Meloni ritratta: 'Ci stiamo interrogando'

Carburanti alle stelle, dopo la promessa delle accise mobili Meloni ritratta: 'Ci stiamo interrogando'