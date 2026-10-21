Policlinico svuotato, oggi pomeriggio maxi riunione dei 35 gruppi tecnici in Accademia a Modena

Politica e sanità in pieno fermento sull'ipotesi di svuotamento del Policlinico di Modena lanciata dal sindaco Massimo Mezzetti. Oggi pomeriggio a partire dalle 14, nell'Aula magna dell'accademia militare di Modena, si terrà un vertice coi coordinatori dei famosi 35 gruppi di lavoro Ausl e Aou per il ripensamento della sanità provinciale.

Sul tavolo, ovviamente, la proposta lanciata a freddo una settimana fa dal sindaco relativa all'investimento da 550 milioni sull'ospedale di Baggiovara e la creazione di alloggi per medici e studenti negli spazi lasciati vuoti al Policlinico dopo il trasloco.

L'incontro è stato convocato dai direttori sanitari Aou, Ausl e ospedale di Sassuolo e suona come un tentativo dei tecnici - coordinati dal Dg Ausl Mattia Altini in accordo col collega Luca Baldino - di fare quadrato rispetto alla parziale marcia indietro della politica messa in campo ieri sia dal presidente della Regione Emilia Romagna De Pascale che dal Pd di Modena, nella assemblea cittadina alla presenza del segretario regionale Pd.

Formalmente in Accademia verrà presentato il frutto dei 'tavoli', ma è evidente il tentativo di dare supporto tecnico al disegno presentato dal primo cittadino e poi - dopo le polemiche scatenate - in parte ritrattato.

