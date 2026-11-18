Oltre trecento squadre, decine di impianti sportivi coinvolti e migliaia di giovani atleti pronti a scendere in campo. Il Torneo Boldrini si prepara a vivere la sua 31ª edizione e dal 26 novembre tornerà ad animare il calcio giovanile modenese con una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno degli appuntamenti di riferimento per il movimento sportivo del territorio.

Organizzato dal CSI Modena, il torneo vedrà la partecipazione di 330 squadre suddivise in 19 categorie e coinvolgerà più di 65 società sportive, con gare distribuite in oltre 30 impianti dalla Bassa all'Appennino. Un'edizione che conferma anche la collaborazione con Modena FC e US Sassuolo, rappresentati oggi nell'appuntamento di presentazione in provincia di Modena dai testimonial Leo Chichizola e Nemanja Matić, a testimonianza del legame tra calcio professionistico e sport di base.

"Il Torneo Boldrini rappresenta uno dei patrimoni più importanti del calcio giovanile modenese", sottolinea la presidente del CSI Modena Emanuela Maria Carta, evidenziando come dietro ai numeri della manifestazione ci siano migliaia di giovani, famiglie, allenatori e volontari che contribuiscono ogni settimana alla crescita dello sport sul territorio. Un'edizione, spiega, che punta ad allargare ulteriormente le opportunità di partecipazione e che trova in "Un gol per l'inclusione" una delle espressioni più significative della visione educativa e sociale del CSI.

Tra le novità spicca infatti il debutto del Mini Boldrini, riservato ai bambini nati dal 2021 in poi. "Vogliamo permettere anche ai più piccoli di avvicinarsi al gioco in un contesto adeguato alla loro età", osserva il responsabile della Commissione calcio del CSI Modena Marco Brandoli, ricordando come la nuova proposta sia nata anche dal dialogo con le società sportive. Brandoli sottolinea inoltre l'ampia partecipazione registrata, con squadre provenienti non solo dalla provincia di Modena ma anche dai territori limitrofi di Reggio Emilia e Bologna.

Accanto all'attività sportiva tradizionale si rinnova poi l'appuntamento con "Un gol per l'inclusione", il progetto che consentirà a ragazzi con disabilità di vivere l'esperienza del torneo. Saranno cinque le formazioni coinvolte: la rappresentativa CSI Modena, TuttoSiMuove di Formigine, Ness1 Escluso di Modena, Tigrotti Castellarano e Accanto di Soliera.

A sostenere l'iniziativa sono anche importanti realtà del territorio. Per Lapam Confartigianato, Andrea Baraldini evidenzia come sport e impresa condividano i valori del lavoro di squadra, dell'impegno e della crescita comune, sottolineando l'importanza di iniziative capaci di offrire ai giovani opportunità di formazione e partecipazione. Sulla stessa linea Andrea Bergamini, responsabile Area Sport di Avis Provinciale Modena, che definisce il torneo un'importante occasione di condivisione e un veicolo per promuovere solidarietà, altruismo e volontariato.

A suggellare il forte legame tra la manifestazione e il territorio è infine Franco Appari, titolare dello Studio Appari, che richiama la lunga tradizione calcistica della propria famiglia e il profondo attaccamento a Modena. Un legame che rende naturale il sostegno al Torneo Boldrini, visto come una delle più belle tradizioni sportive cittadine e un'occasione per trasmettere alle nuove generazioni i valori dello sport e dell'appartenenza alla comunità.

In chiusura arrivano le parole del presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, che definisce il Torneo Boldrini un punto di riferimento capace da oltre trent'anni di unire la Bassa modenese e l'Appennino in una grande rete di sport, volontariato e partecipazione. Per Braglia, l'ampliamento della manifestazione ai più piccoli e la conferma delle iniziative inclusive dimostrano la capacità del torneo di innovarsi senza perdere la propria funzione educativa e sociale.