La Cucine Lube Civitanova ha sconfitto la Valsa Group Modena per 3-1 nel big match valido per la 4ª giornata di Superlega Credem Banca. [1]
Il braccio di ferro all'Eurosuole Forum è stato estremamente combattuto.
1° Set: Civitanova (25 - 23) Modena
2° Set: Civitanova (29 - 31) Modena
3° Set: Civitanova (33 - 31) Modena
4° Set: Civitanova (25 - 21) Modena
L'assoluto protagonista e MVP dell'incontro è stato Aleksandar Nikolov, autore di una prestazione monstre da 35 punti per la Lube. Grazie a questa quarta vittoria consecutiva, Civitanova si isola al secondo posto in classifica a punteggio pieno (12 punti), subito dietro Perugia. Modena, nonostante una prova di grande carattere in cui ha messo seriamente in difficoltà i padroni di casa soprattutto al servizio, cede alla distanza.
Volley Superlega: Modena combatte ma cede a Civitanova
Nella quarta giornata di campionato 3-1 il risultato finale, sudato ad ogni set
La Cucine Lube Civitanova ha sconfitto la Valsa Group Modena per 3-1 nel big match valido per la 4ª giornata di Superlega Credem Banca. [1]
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