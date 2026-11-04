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Volley Superlega: Modena combatte ma cede a Civitanova

Volley Superlega: Modena combatte ma cede a Civitanova

Nella quarta giornata di campionato 3-1 il risultato finale, sudato ad ogni set

1 minuto di lettura

La Cucine Lube Civitanova ha sconfitto la Valsa Group Modena per 3-1 nel big match valido per la 4ª giornata di Superlega Credem Banca. [1]
Il braccio di ferro all'Eurosuole Forum è stato estremamente combattuto.

1° Set: Civitanova (25 - 23) Modena
2° Set: Civitanova (29 - 31) Modena
3° Set: Civitanova (33 - 31) Modena
4° Set: Civitanova (25 - 21) Modena

L'assoluto protagonista e MVP dell'incontro è stato Aleksandar Nikolov, autore di una prestazione monstre da 35 punti per la Lube. Grazie a questa quarta vittoria consecutiva, Civitanova si isola al secondo posto in classifica a punteggio pieno (12 punti), subito dietro Perugia. Modena, nonostante una prova di grande carattere in cui ha messo seriamente in difficoltà i padroni di casa soprattutto al servizio, cede alla distanza.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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