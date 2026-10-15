Modena Volley lancia la sfida: tra sfilata di stelle e amarcord, scatta la nuova stagione

Il momento più carico di emozione ha toccato le corde della memoria collettiva. La consegna della maglia celebrativa alla famiglia Panini ha ricordato a tutti che a Modena la pallavolo è una questione di DNA, una storia di famiglia rimasta indissolubile nel tempo.
Davanti alle istituzioni locali – guidate dal sindaco Massimo Mezzetti – e ai vertici societari con il presidente Christian Storici e la vice presidente Giulia Gabana, i riflettori si sono accesi sui roster che guideranno l'assalto ai rispettivi campionati. Applausi scroscianti per i giganti della prima squadra maschile di SuperLega e per le ragazze della formazione femminile di Serie A3. Subito dopo di loro, l'onda d'urto del settore giovanile: una sfilata coloratissima che ha ribadito la centralità del vivaio nel progetto tecnico e sociale del club.
Dopo la conduzione ritmata dei giornalisti Monica Peruzzi (Sky
L'atmosfera da festa, però, durerà pochissimo. La tensione agonistica è già altissima in vista di un weekend d'esordio che si preannuncia infuocato:
Il debutto delle ragazze: Si comincia sabato 17 ottobre alle ore 17:00, con la Serie A3 impegnata nella complessa trasferta campana contro Vesuvio Oplonti Napoli.
Il big match degli uomini: Domenica 18 ottobre alle ore 19:00, il PalaPanini tornerà a ruggire per il debutto in SuperLega contro i rivali dell'Itas Trentino.