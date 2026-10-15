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Modena Volley lancia la sfida: tra sfilata di stelle e amarcord, scatta la nuova stagione

Modena Volley lancia la sfida: tra sfilata di stelle e amarcord, scatta la nuova stagione

Festa grande al PalaPanini per i 60 anni del club. Presentate le prime squadre e il vivaio: nel weekend l'esordio contro Trento per gli uomini e a Napoli per le ragazze in A3

2 minuti di lettura
Il sipario si alza, la parola passa al campo. Con il PalaPanini trasformato in un'arena di passione gialloblù, il Modena Volley ha ufficialmente battezzato la stagione 2026/27. Una serata di festa che non è stata solo una passerella di volti nuovi e ambizioni, ma un vero e proprio ponte tra la leggenda e il futuro: il club ha infatti spento le sue prime 60 candeline.
Il momento più carico di emozione ha toccato le corde della memoria collettiva. La consegna della maglia celebrativa alla famiglia Panini ha ricordato a tutti che a Modena la pallavolo è una questione di DNA, una storia di famiglia rimasta indissolubile nel tempo.
Davanti alle istituzioni locali – guidate dal sindaco Massimo Mezzetti – e ai vertici societari con il presidente Christian Storici e la vice presidente Giulia Gabana, i riflettori si sono accesi sui roster che guideranno l'assalto ai rispettivi campionati. Applausi scroscianti per i giganti della prima squadra maschile di SuperLega e per le ragazze della formazione femminile di Serie A3. Subito dopo di loro, l'onda d'urto del settore giovanile: una sfilata coloratissima che ha ribadito la centralità del vivaio nel progetto tecnico e sociale del club.
Dopo la conduzione ritmata dei giornalisti Monica Peruzzi (Sky
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TG24) e Filippo Marelli (TRC), l'entusiasmo si è trasferito nell'atrio del palazzetto per il più classico dei terzi tempi emiliani, tra i tortellini di Castelfranco dell'associazione La San Nicola, le bollicine di Giacobazzi e la musica di Radio Pico.
L'atmosfera da festa, però, durerà pochissimo. La tensione agonistica è già altissima in vista di un weekend d'esordio che si preannuncia infuocato:
Il debutto delle ragazze: Si comincia sabato 17 ottobre alle ore 17:00, con la Serie A3 impegnata nella complessa trasferta campana contro Vesuvio Oplonti Napoli.
Il big match degli uomini: Domenica 18 ottobre alle ore 19:00, il PalaPanini tornerà a ruggire per il debutto in SuperLega contro i rivali dell'Itas Trentino.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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