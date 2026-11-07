Il sabato del Qatar consegna a Marc Marquez la vittoria della Sprint e il primo match point iridato del 2026, ma il verdetto della pista di Lusail si porta dietro una scia pesante di polemiche. Se la corsa era già stata segnata dal dramma del terribile incidente tra Bagnaia e Aldeguer, a infiammare il post-gara è il contatto ravvicinato che ha tolto di mezzo Marco Bezzecchi.
I FIM Stewards hanno liquidato frettolosamente l'episodio come un normale incidente di gara, ma la dinamica lascia forti dubbi e accende il dibattito. Le immagini parlano chiaro: Marquez, inizialmente andato largo in staccata, ha chiuso bruscamente la traiettoria per riprendere la corda. Nel farlo, è finito dritto sulla moto di Bezzecchi, che aveva già battezzato il varco all'interno e si trovava ormai completamente a fianco dello spagnolo in fase di sorpasso.
Una manovra aggressiva che ha spedito il pilota della VR46 nella sabbia e che, pur senza sanzioni ufficiali, macchia una Sprint dominata dallo spagnolo. Dietro di lui, Fabio Di Giannantonio chiude ottimo secondo e Jorge Martin limita i danni con una rimonta eroica fino al terzo posto.
MotoGp: Marquez vince la seconda sprint davanti a Di Giannantonio e un eroico Martin
Nella prima Bagnaia impattato da Aldeguer finisce al centro medico. Lo spagnolo chiude in curva Bezzecchi, che cade. Impatto liquidato tra le polemiche in incidente di gara
Il sabato del Qatar consegna a Marc Marquez la vittoria della Sprint e il primo match point iridato del 2026, ma il verdetto della pista di Lusail si porta dietro una scia pesante di polemiche. Se la corsa era già stata segnata dal dramma del terribile incidente tra Bagnaia e Aldeguer, a infiammare il post-gara è il contatto ravvicinato che ha tolto di mezzo Marco Bezzecchi.
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