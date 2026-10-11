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MotoGp: Bezzecchi trionfa in Indonesia, podio tutto di marca Aprilia

MotoGp: Bezzecchi trionfa in Indonesia, podio tutto di marca Aprilia

Jorge Martin si consola riprendendosi la leadership del campionato piloti scalzando il connazionale Marc Marquez, oggi sesto

1 minuto di lettura

Tripletta Aprilia a Mandalika. Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il 27enne riminese precede gli spagnoli Raul Fernandez, che partiva dalla pole, e Jorge Martin, che si ‘consola’ riprendendosi la leadership del campionato piloti scalzando il connazionale Marc Marquez (Ducati), trionfatore ieri nella sprint e oggi sesto alle spalle del giapponese Ai Ogura (Aprilia TrackHouse) e dell’altro iberico Pedro Acosta (Ktm), rispettivamente quarto e quinto.

'Sono contentissimo, sono felice di essere tornato in cima al podio e di aver lottato con Fernandez. Io e il team meritavamo un risultato così perchè abbiamo passato momenti difficili. Dedico la vittoria al team e alla mia famiglia' - le parole di Bezzecchi. Alex Marquez (Ducati Gresini) è settimo, mentre Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fabio Quartararo (Yamaha) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3) completano la top 10.

Foto Italpress

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