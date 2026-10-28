Sassuolo: vede i Carabinieri e getta cocaina dal finestrino, arrestato

Ieri, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un uomo nella flagranza de delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi.

I militari transitavano in via dell'Artigianato a Sassuolo, notavano un'autovettura già segnalata per pregresse soste ritenute sospette.

Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato nel tentativo di allontanarsi e, durante la marcia, gettava dal finestrino un calzino di colore nero.

L'autovettura è stata poco dopo raggiunta e bloccata, mentre il calzino veniva recuperato. All'interno dello stesso i militari rinvenivano 7 involucri di sostanza stupefacente, del peso lordo complessivo di 4,5 grammi, reagente positivamente al test della cocaina.

La successiva perquisizione personale dell'indagato ha portato al rinvenimento di 495 euro in contanti.

Oggi, in sede di udienza, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta di questa Procura della Repubblica, convalidava l'arresto e disponeva nei confronti dell'indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Modena.

