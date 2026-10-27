Paga 18 euro ma in borsa ha merce per 296, ragazza denunciata a Carpi
In un supermercato di via dell'Industria. La 20enne bloccata alle casse automatiche dalla vigilanza che ha avvisato la Polizia di Stato
All’atto del controllo la donna è stata trovata in possesso di diversa merce per un totale di circa 296 euro a fronte di un pagamento di 18,87 euro, come riportato sullo scontrino fiscale.
Foto: archivio
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari
Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti
Vignola, donna arrestata per rapina impropria in un centro di volontariato
Vignola, serpente del grano trovato morto in una scatola sigillataArticoli Recenti
Duplice omicidio di Vincenza Giannini e Pietro Ferdinando Casari: lutto cittadino a Mirandola
Cavezzo, festa per i 105 anni di Nives Carletti
Castelfranco: intitolato a Michela Murgia il Centro Anti Violenza di Castelfranco
Ricostruzione tra Municipio e Rocca Estense: sopralluogo a Finale Emilia