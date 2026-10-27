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Paga 18 euro ma in borsa ha merce per 296, ragazza denunciata a Carpi

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In un supermercato di via dell'Industria. La 20enne bloccata alle casse automatiche dalla vigilanza che ha avvisato la Polizia di Stato

1 minuto di lettura
Intorno alle ore 12.00 di ieri, personale del Commissariato della Polizia di Stato di Carpi è intervenuto presso un supermercato in via dell’Industria, in quanto l’addetto alla vigilanza aveva notato una donna dall’atteggiamento sospetto, che una volta giunta alle casse automatiche aveva evitato di passare alcuni prodotti sotto il lettore ottico, riponendoli direttamente all’interno dei sacchetti.
All’atto del controllo la donna è stata trovata in possesso di diversa merce per un totale di circa 296 euro a fronte di un pagamento di 18,87 euro, come riportato sullo scontrino fiscale.

Foto: archivio
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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