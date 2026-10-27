Il sindaco di Mirandola Letizia Budri ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre, in occasione dei funerali di Vincenza Giannini e Pietro Ferdinando Casari, uccisi e decapitati nella loro abitazione. Per il duplice omicidio è in carcere il figlio della donna, Daniele Tavoni (nella foto sopra). 'La decisione intende esprimere la vicinanza e la partecipazione dell’intera comunità mirandolese al dolore per la scomparsa delle due vittime' - si legge in una nota. I funerali si terranno alle 9, partendo dalla Casa funeraria Domus Mirandola.
Per la giornata del 28 ottobre, le bandiere esposte presso le sedi comunali saranno posizionate a mezz’asta. Inoltre, in occasione della seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18.30, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Vincenza Giannini e Pietro Ferdinando Casari al quale la cittadinanza è invitata a partecipare.
Duplice omicidio di Vincenza Giannini e Pietro Ferdinando Casari: lutto cittadino a Mirandola
Per il duplice omicidio è in carcere il figlio della donna, Daniele Tavoni
Il sindaco di Mirandola Letizia Budri ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre, in occasione dei funerali di Vincenza Giannini e Pietro Ferdinando Casari, uccisi e decapitati nella loro abitazione. Per il duplice omicidio è in carcere il figlio della donna, Daniele Tavoni (nella foto sopra). 'La decisione intende esprimere la vicinanza e la partecipazione dell’intera comunità mirandolese al dolore per la scomparsa delle due vittime' - si legge in una nota. I funerali si terranno alle 9, partendo dalla Casa funeraria Domus Mirandola.
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