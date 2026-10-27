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Duplice omicidio di Vincenza Giannini e Pietro Ferdinando Casari: lutto cittadino a Mirandola

Duplice omicidio di Vincenza Giannini e Pietro Ferdinando Casari: lutto cittadino a Mirandola

Per il duplice omicidio è in carcere il figlio della donna, Daniele Tavoni

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Il sindaco di Mirandola Letizia Budri ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre, in occasione dei funerali di Vincenza Giannini e Pietro Ferdinando Casari, uccisi e decapitati nella loro abitazione. Per il duplice omicidio è in carcere il figlio della donna, Daniele Tavoni (nella foto sopra). 'La decisione intende esprimere la vicinanza e la partecipazione dell’intera comunità mirandolese al dolore per la scomparsa delle due vittime' - si legge in una nota. I funerali si terranno alle 9, partendo dalla Casa funeraria Domus Mirandola.

Per la giornata del 28 ottobre, le bandiere esposte presso le sedi comunali saranno posizionate a mezz’asta. Inoltre, in occasione della seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18.30, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Vincenza Giannini e Pietro Ferdinando Casari al quale la cittadinanza è invitata a partecipare.

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