Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Con la scadenza dei termini sulla piattaforma telematica regionale, la macchina amministrativa compie un altri passo verso l'apertura dei cantieri

2 minuti di lettura

Si è chiusa ufficialmente alle ore 12 di ieri, 30 settembre 2026, la finestra per la presentazione delle offerte relative al bando indetto dall’Ausl di Modena (nella foto il Dg Altini) per l’affidamento dell’incarico di verifica e validazione progettuale del Nuovo Ospedale di Carpi.

Con la scadenza dei termini sulla piattaforma telematica regionale, la macchina amministrativa compie un altri passo verso l'apertura dei cantieri per il nuovo polo ospedaliero, avviando la fase di valutazione tecnica ed economica dei concorrenti.

Un appalto unico da oltre 2,1 milioni di euro

L'appalto ha un valore complessivo di 2.141.773,30 euro (al netto di IVA e oneri previdenziali) ed è interamente finanziato da fondi statali, regionali e aziendali. L'incarico, non frazionabile in lotti, riguarda due macro-fasi operative distinte ma integrate:

Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE): dal valore di 1.070.886,65 euro;

Verifica del Progetto Esecutivo: anch’essa stimata in 1.070.886,65 euro.

La gara prevede una quota fissa non soggetta a ribasso d'asta pari al 65% dell'importo (1.392.152,65 euro), mentre il restante 35% (749.620,65 euro) costituirà l'oggetto dell'offerta economica al ribasso.

Criteri di gara: peso massimo alla qualità del team

L’assegnazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando ben 90 punti su 100 alla proposta tecnica e soltanto 10 punti

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
all’offerta economica.

Con la scadenza del termine di presentazione, si procederà ora all'insediamento della Commissione giudicatrice e alla prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa.

I tempi previsti dal bando impongono i tempi per l'operatore che si aggiudicherà la gara:

1.Fase PFTE: la verifica sulla prima stesura progettuale dovrà concludersi tassativamente entro 30 giorni dalla consegna formale degli elaborati.

2.Fase Esecutiva: il verificatore affiancherà la progettazione fin dai primi sviluppi, verso una validazione finale del Progetto Esecutivo programmata tra la fine del 2028 e il 2029.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sanità, c'è la delibera di Altini: Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione. Ma il timore è che il 'fare rete' nasconda tagli

Sanità, c'è la delibera di Altini: Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione. Ma il timore è che il 'fare rete' nasconda tagli

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Sanità Modena, Muzzarelli attacca anche i vertici Ctss: 'Che doppioni vogliono eliminare?'. Ma bocciò l'ospedale baricentrico

Sanità Modena, Muzzarelli attacca anche i vertici Ctss: 'Che doppioni vogliono eliminare?'. Ma bocciò l'ospedale baricentrico

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Articoli Recenti 'Il no all'intitolazione congiunta biblioteca a Lea Garofalo e Denise ferisce la memoria'

'Il no all'intitolazione congiunta biblioteca a Lea Garofalo e Denise ferisce la memoria'

'Il programma di Futuro Nazionale ha il coraggio della realtà, centro-destra schiacciato su categorie della sinistra'

'Il programma di Futuro Nazionale ha il coraggio della realtà, centro-destra schiacciato su categorie della sinistra'

Dig Bella Ciao, Ranucci attacca Nerazzini: 'Taccio sulle collette che facemmo per ricomprargli attrezzattura'

Dig Bella Ciao, Ranucci attacca Nerazzini: 'Taccio sulle collette che facemmo per ricomprargli attrezzattura'

'Trasporto pubblico, Modena penalizzata dai finanziamenti regionali, serve una strategia'

'Trasporto pubblico, Modena penalizzata dai finanziamenti regionali, serve una strategia'