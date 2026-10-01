Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Si è chiusa ufficialmente alle ore 12 di ieri, 30 settembre 2026, la finestra per la presentazione delle offerte relative al bando indetto dall’Ausl di Modena (nella foto il Dg Altini) per l’affidamento dell’incarico di verifica e validazione progettuale del Nuovo Ospedale di Carpi.

Con la scadenza dei termini sulla piattaforma telematica regionale, la macchina amministrativa compie un altri passo verso l'apertura dei cantieri per il nuovo polo ospedaliero, avviando la fase di valutazione tecnica ed economica dei concorrenti.

Un appalto unico da oltre 2,1 milioni di euro

L'appalto ha un valore complessivo di 2.141.773,30 euro (al netto di IVA e oneri previdenziali) ed è interamente finanziato da fondi statali, regionali e aziendali. L'incarico, non frazionabile in lotti, riguarda due macro-fasi operative distinte ma integrate:

Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE): dal valore di 1.070.886,65 euro;

Verifica del Progetto Esecutivo: anch’essa stimata in 1.070.886,65 euro.

La gara prevede una quota fissa non soggetta a ribasso d'asta pari al 65% dell'importo (1.392.152,65 euro), mentre il restante 35% (749.620,65 euro) costituirà l'oggetto dell'offerta economica al ribasso.

Criteri di gara: peso massimo alla qualità del team

L’assegnazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando ben 90 punti su 100 alla proposta tecnica e soltanto 10 punti

all’offerta economica.

Con la scadenza del termine di presentazione, si procederà ora all'insediamento della Commissione giudicatrice e alla prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa.

I tempi previsti dal bando impongono i tempi per l'operatore che si aggiudicherà la gara:

1.Fase PFTE: la verifica sulla prima stesura progettuale dovrà concludersi tassativamente entro 30 giorni dalla consegna formale degli elaborati.

2.Fase Esecutiva: il verificatore affiancherà la progettazione fin dai primi sviluppi, verso una validazione finale del Progetto Esecutivo programmata tra la fine del 2028 e il 2029.