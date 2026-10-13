Muzzarelli torna a chiedere alla Regione di sbloccare il percorso di attivazione della dialisi a Zocca

Il consigliere regionale Pd Gian Carlo Muzzarelli ha presentato oggi un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere nuovamente di sbloccare il percorso di attivazione della dialisi a Zocca, presso la Casa della Comunità. 'La presenza della Casa della Comunità di Zocca, delle tecnologie di telemedicina già attivate e delle competenze del distretto biomedicale modenese rappresentano condizioni favorevoli per valutare soluzioni sperimentali avanzate', evidenzia Muzzarelli, che sottolinea anche come 'il territorio montano continui a registrare significative difficoltà di accesso ai trattamenti dialitici per pazienti fragili e anziani, costretti a trasferimenti frequenti verso altri presìdi sanitari. Inoltre la creazione di un centro dialisi in Appennino comporta anche risparmi cospicui, legati all’eliminazione dei trasporti verso i centri della pianura'.

Muzzarelli chiede di conseguenza alla Giunta regionale di assicurare il raggiungimento degli obiettivi regionali di prossimità delle cure e il principio di equità territoriale nell’accesso ai servizi sanitari, soprattutto nelle aree montane.

