Cinque giovani tra i 18 e i 34 anni sono rimasti feriti sabato sera intorno alle 22:50 in uno scontro tra due auto a Sorbara di Bomporto, lungo la via Ravarino Carpi-Sp1-Sorbarese.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze e un’automedica del 118, insieme ai Vigili del fuoco e al 112. Un uomo di 34 anni è stato trasportato a Baggiovara con un quadro più serio, mentre due 18enni, un 19enne e un 23enne sono stati accompagnati al Policlinico di Modena con ferite di lieve entità.

Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e, per i rilievi di legge, i carabinieri.