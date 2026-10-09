Formigine, 19enne rapina in casa due donne di 87 e 66 anni: ai domiciliari

Nel pomeriggio del 7 ottobre i carabinieri di Formigine hanno arrestato, nella quasi flagranza di reato, 19enne per rapina aggravata commessa all’interno di un’abitazione ai danni di due donne, madre e figlia, di 87 e 66 anni. L’intervento è originato da una richiesta pervenuta ai carabinieri di Sassuolo da parte di una delle vittime, che aveva iniziato a nutrire dubbi sulla presenza nella propria abitazione di una persona presentatasi come incaricata da un sedicente maresciallo dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito poco prima la 66enne era stata contattata telefonicamente da un uomo che, qualificandosi falsamente come Maresciallo dell’Arma, le aveva rappresentato che a seguito di un asserito accesso illecito a dati informatici, un’autovettura utilizzata per commettere una rapina sarebbe risultata intestata a suo nome. Con tale pretesto l’interlocutore convinceva la donna a predisporre i gioielli presenti in casa affinché potessero essere sottoposti ad una verifica da parte di un presunto perito.

Poco dopo presso l’abitazione della persona offesa si presentava la giovane, qualificatasi come l’incaricata preannunciata telefonicamente. Approfittando della fiducia ingenerata dal precedente contatto e dopo essere rimasta per alcuni minuti nella stanza in cui erano stati raccolti i preziosi, si è impossessata di numerosi monili in oro, del valore complessivo stimato in circa 17.500 euro, riponendoli all’interno del proprio zaino.

La proprietaria dell’abitazione, insieme alla madre convivente di 87 anni, insospettitasi, è riuscita a recuperare lo zaino contenente i gioielli.

A quel punto la giovane ha tentato di fuggire e, per vincere l’opposizione delle due donne, le ha strattonate e spinte più volte riuscendo infine ad allontanarsi dall’abitazione.

I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, la hanno arrestata nella quasi flagranza.

Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, applicando la misura degli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico.